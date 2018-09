Trotz des heftigen Gewitters in der Nacht auf Samstag und der Unwetterwarnung für den Renntag, konnte der Veranstalter (Union Annaberg) rund 50 Läufer bei Dauerregen begrüßen. „Und wie durch ein Wunder hörte der Regen um neun Uhr morgens auf und es kam teilweise sogar die Sonne heraus“, freute sich Karl Schachinger vom Organisationsteam für die wetterfesten Starter. „Auch wenn am Wanderweg stellenweise nasse Verhältnisse herrschten, war es doch ein ideales Laufwetter.“

Auch der „Halter“ am Tirolerkogl, Herr Pfeffer Heribert, gratulierte Weirer Andrea zu ihrem Sieg. | NOEN

Durch diesen Umstand, und der Anwesenheit von starken Läufern, war es auch kein Wunder, dass der zwei Jahre alte Streckenrekord von Lokalmatador Helmut Pesau (Union Annaberg), bei Hitze gelaufen, um gleich fünf Minuten verbessert wurde.

So wie im Jahr 2016 waren auch diesmal neun Kilometer und eine Höhendifferenz von 657 Meter zu bewältigen. Der Start war beim Parkplatz des ehemaligen Pfarrbodenlifts und führte über den Güterweg Weishof und einem Wanderweg in den Ort Annaberg, wo eine Labestelle eingerichtet war. Danach führte die Strecke auf der Straße auf den Tirolerkogl, mit Ziel beim Annaberghaus.

Neue Siegergesichter bei Damen und Herren

Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren gab es neue Gesamtsieger, wobei vor allem der tschechische Leichtathlet Ondrej Chour vom AC Ceska Lipa mit der Fabelzeit von 43:18 Minuten herausragte. Vor der Labestelle am Annaberg-Ort war Thomas Heigl als ehemaliger Sieger des Tirolerkogl-Laufs noch knapp vor dem Tschechen gelegen, doch auf der Straße rauf auf den Tirolerkogl konnte Heigl den Tschechen nicht mehr halten und musste sich schließlich um 35 Sekunden geschlagen geben. Doch auch Heigl pulverisierte damit seine persönliche Bestzeit bei diesem Lauf.

Auch bei den Damen konnte mit Marion Kapuscinski vom Veranstalterklub eine mehrmalige Gesamtsiegerin ihren Titel nicht verteidigen. Wie Heigl wurde sie bei den extremsten Steigungen überholt. „Nach etlichen vergeblichen Anläufen hat es nun endlich mit dem ersten Sieg geklappt“, strahlte die St. Aegyderin Andrea Weirer im Ziel beim Annaberghaus über ihren ersten Gesamtsieg.

Die war aber nicht die einzige Siegerin aus dem Bezirk Lilienfeld. Klassensiege gab es auch durch Maria Kadan (Klasse WH), Rainhart Kram-Aron (M 40), Richard Wagner (M 45), Andrea Weirer (W 50), Josef Ofner (M 60) und Josef Ratteneder (M 70).

Auch Bezirksmeister der Union gekürt

Bei den gleichzeitig durchgeführten Bezirksmeisterschaften der Union konnte der veranstaltende Verein Union Annaberg zwei Siege durch Marion Kapuscinski und Obmann Karl Schachinger erringen. Union-Bezirksobmann Alfred Janisch überreichte die Medaillen.

Natürlich gab es auch wieder eine große Sachpreisverlosung, bei der sich den ersten Preis, eine Skiliftsaisonkarte Bernadette Weinhofer (LC Kapelln) sicherte. 150 Euro in bar als zweiten Preis gab es für Engelbert Hager (LT Pielachtal) und 75 Euro für Maria Kadan (Union Lilienfeld).

Der ULC Transfer St. Veit ging erfolgreich mit neun Läufern beim Annaberger Berglauf an den Start und holte sich acht Podestplätze. Richard Wagner (M 45) und Rainhart Kram-Aron (M 40) konnten ihre Klassen gewinnen. In der Klasse M 45 gab es durch Richard Wagner, Oliver Pressler und Gerald Karrer sogar einen Dreifacherfolg. David Satlauer und Michael Posch wurden in der M 35 nur vom Gesamtzweiten Thomas Heigl geschlagen. Franz Sulzer und Adolf Zöchling belegten in ihren Klassen jeweils den dritten Platz.