9. St. Veiter Ranglistenturnier: Bezirk war ganz stark vertreten

Am 6. und 7. Jänner veranstalteten die SG St. Veit/Hainfeld zum bereits neunten Mal ihr Ranglistenturnier. Nach zweijähriger Coronapause freute man sich wieder, zahlreiche Asse begrüßen zu dürfen. Allein am Dreikönigstag wurden in zwei Hallen sechs Bewerbe ausgetragen.

Aus Sicht der Heimischen konnten einige Stockerlplätze errungen werden. Klaus Lechner sen. und Jozo Jakovljevic wurden beide Dritte im Bewerb bis 800 Ranglistenpunkte. Des Weiteren wurde Toptalent Anna Lena Windischberger mit Philipp Leeb im Doppel bis 2600 Punkte und im Doppel offen auch jeweils Dritte. Philip Margetin vom ASKÖ Hainfeld wurde im Doppel bis 2600 mit Harald Schörgmaier (ATUS Traismauer) ebenfalls Dritter, im offenen Doppelbewerb konnte Margetin mit Thomas Brandstetter (SKVg Pottenbrunn) sogar den zweiten Platz holen.

Am zweiten Tag war der Nachwuchs an der Reihe

Am darauffolgenden Tag waren bei den vier Nachwuchsbewerben (U 13, U 15, U 17 und U 21) 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. Auch da konnte Anna Lena Windischberger vom TTV St. Veit im U-13-Bewerb einen Stockerplatz erreichen. Sie musste sich nur im Finale Nowak Ajdaranovic vom SVS Schwechat geschlagen geben.

„Auch Anna Lenas Mannschaftskollegen konnten zwar in der ein oder anderen Partie überzeugen, zum Stockerlplatz reichte es aber leider dann doch nicht“, meinte SGVH-Pressesprecher Harry Kurzböck, der sich bei der Gemeinde St. Veit im Namen des Vereins auch für die Möglichkeit bedankt, zwei Tage die Halle zu nutzen. „Schulwart Wolfgang Bugl ist einfach immer für uns da“, lobte auch Turnierleiter Jürgen Hickelsberger, der selbst auch wieder unermüdlich im Einsatz war. Und natürlich waren auch wieder die vielen Sponsoren an Bord, die schon den Spielbetrieb bis hinauf in die Bundesliga im Gölsental ermöglichen.