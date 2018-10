Führungswechsel an der Spitze der Sportunion-Bezirksgruppe Lilienfeld. Bei der Tagung legte der langjährige Bezirksgruppenobmann Alfred Janisch seine Funktion zurück, übergab die Agenden an Christian Lackinger (Skiclub Lilienfeld). Janischs Stellvertreterin Elisabeth Illek kandidierte nach 18 Jahren in der Funktion nicht mehr und wurde von Präsident Raimund Hager würdig verabschiedet: „Herzlichen Dank für deinen gwissenhaften Einsatz!“

Großes Engagement für den Sport über Jahrzehnte zeichnet auch Alfred Janisch aus. Bürgermeister Wolfgang Labenbacher würdigte den scheidendenden Obmann, unterstrich seine „großen Verdienste um den Bezirk“. Seit der Gründung der Bezirksgruppe 1982 – seinerzeit auf Initiative von Liese Prokop – war Alfred Janisch dabei, folgte 1997 Gründungsobmann Kurt Sörös als Leiter der Bezirksgruppe. Nun legt der ULC-St. Veit-Funktionär die Führungsaufgabe in jüngere Hände.

Sein Nachfolger Christian Lackinger (im Bild) kennt die Materie in- und auswendig. Zum einen ist der Lilienfelder als begeisterter Läufer sowohl am Berg (Muckenkogel-Lauf, Annaberger Berglauf) wie auch auf den Marathonstrecken (u.a. erfolgreich in Bukarest) zuhause. Zum anderen sammelte er als Leiter der Gesundheitsabteilung der Sportunion Österreich und Projektkoordinator für das bundesweite Netzwerk in den vergangenen Jahren viele wertvolle Erfahrungen in der Union-Familie.

In der Sportunion-Bezirksgruppe Lilienfeld sind aktuell beachtliche 20 Vereine mit rund 4.000 aktiven Mitgliedern registriert.