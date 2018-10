Der Wiesenfelder Paul Birbaumer war nach dem nationalen Turnier in Tirol am vergangenen Wochenende erst bei seinem zweiten Turnier nach einer längeren Pause am Start, und das gleich vor heimischem Publikum in St. Pölten. Die „Austrian Country- und Western Dance Championships“ sind das größte und derzeit einzige internationale seiner Art in Österreich. Das Turnier wurde bis 2017 im Kursalon von Bad Vöslau ausgetragen, aufgrund der jährlich steigenden Teilnehmerzahlen war das Platzangebot aber nicht mehr ausreichend und daher sind die Organisatoren Fachverband für Country- und Westerntanz (ACWDA) ins renovierte Sportzentrum NÖ übersiedelt. Großes Platzangebot, sehr gute Verkehrsanbindung und bessere Unterbringungsmöglichkeiten der Teilnehmer waren dafür ausschlaggebend.

Nach Auskunft der Organisatoren, gab es auch von allen Teilnehmern, insbesondere aus dem Ausland, ein großes Lob und Begeisterung für den neuen Standort. „Einzig die Skandinavier sind heuer etwas ausgeblieben“, hat sich Birbaumer ein wenig gewundert. Gerade in seiner Klasse war die Konkurrenz daher bescheiden. Insgesamt sind aber knapp 150 Teilnehmer aus neun Nationen gemeldet gewesen.

„Es war eine sehr schöne und gelungene Veranstaltung hier in St. Pölten, die auch in den kommenden Jahren hier sicher gut aufgehoben ist“, freut sich Birbaumer, dass sein „Heimturnier“ auch 2019 in der Zeit von 4. bis 6. Oktober in St. Pölten stattfinden wird.

Birbaumers Sieg heuer stand mangels Konkurrenz nie in Frage und die ersten Wettbewerbspunkte in der Weltrangliste seiner neuen Division „Intermediate“ nach dem Aufstieg als Weltmeister waren quasi Formsache.

Birbaumer strebt WM-Titel an

Aber Birbaumer ging es vor allem um seine Leistung, und mit dieser war er sehr zufrieden. „Ich konnte im neuen Programm alles abrufen und bin für die kommenden Turniere gerüstet“, blickt er zuversichtlich auf die Wettkämpfe Anfang November im tschechischen Pisek, Ende November in Mailand und das größte noch folgende nationale Turnier, den NÖ-Cup in Altlengbach. „Das große Ziel ist aber natürlich auch heuer die WM, die in Kalkar (Deutschland) in Szene geht“, strebt Birbaumer die Titelverteidigung an. „Da ich aber erst ein Jahr in dieser Division tanze, wird dies sicherlich ein schwieriges Unterfangen“, hofft er auf eine makellose Leistung, dann, wenn es darauf ankommt. Aber nur zu gerne würde er sich wieder den WM-Gürtel um die Hüften binden. Heuer bekam er das eigens in den USA angefertigte Teil übrigens im Rahmen seines Heimturniers überreicht.

Um die aufwendige und auch kostenintensive Vorbereitung und Teilnahme an diesen Turnieren bestreiten zu können, hat Birbaumer eine Projekt auf der Crowdfunding-Plattform „I Believe In You“ (www.ibelieveinyou.at) gestartet, auf der man sein großes Ziel – die WM-Teilnahme – unterstützen kann.

Als Vertreter der Stadt St. Pölten war Sportreferent Thomas Kainz beim Auftritt von Birbaumer im Sportzentrum NÖ dabei und Landesrätin Petra Bohuslav war am Samstag vor Ort, als die internationalen Tänzer der höchsten Division ihr Können zeigten. „Unsere tschechischen Nachbarn haben dabei wieder bewiesen, dass sie dank ihrer ausgezeichneten Nachwuchsarbeit im Westerntanz ganz vorn mitmischen“, lobte Birbaumer.