„Jagd“ mit Pfeil und Bogen: NÖ Meisterschaften in Rohrbach

Werbung

Der NÖ Polizeisportverein hielt am Wochenende die 14. Landesmeisterschaften im 3D Bogenschießen und das 3D Bowhunterturnier am Areal der Mostbuschenschank Rosenbaum in Rohrbach ab. Den Ehrenschutz hatten Landespolizeidirektor Generalmajor Franz Popp, Bezirkspolizeikommandant Major Michael Hochgerner und Bundesrat Bürgermeister Karl Bader inne.

Auf die Schützen warteten einige Herausforderungen. Dreißig 3D-Tiere umfasst der Parcours, der von „Hausherrn“ Thomas Rosenbaum und Martin Fischer gesteckt wurde. Dabei ist es gelungen, die anspruchsvolle Topographie in den Parcoursverlauf einzubinden. So mancher Schuss stellte die 70 Teilnehmer vor Herausforderungen. Doch an den Labestation wurden die Teilnehmer bestens betreut.

Referatsleiter Franz Flescher, Bogensport-Turnierleiter Martin Fischer und Rohrbachs Gemeinderat Thomas Rosenbaum gratulierten den Schützen für die hervorragenden Leistungen und dankten der Familie Rosenbaum für das optimale Ambiente und die kulinarische Verpflegung.