Über 300 Athleten kämpften in Innsbruck um die österreichischen Crossmeistertitel. „Eine wahre Herausforderung, die jeder zumindest einmal bezwingen musste, war ein schmaler Steilhang mit rund 20 Höhenmetern nur rund 200 Meter vor dem Ziel, wo auch überholen nur schwer möglich war“, schildert Rainhart Kram-Aron, einer von drei Startern des ULC Transfer St. Veit. Zur kleinen Gruppe, die für die Union St. Pölten ins Rennen ging, gehörten auch Richard Wagner und Michi Posch.

Wagner leistete auf der kurzen Strecke (4950 Meter) in der Mastersklasse gleich die Führungsarbeit. In einem taktischen Rennen verlor er nach etwa der Hälfte der Strecke zwar die Führung, holte sich aber letztlich in 17:38 Minuten die bronzene Staatsmeisterschaftsmedaille für den ULC ab. Auf Altersklassensieger Alfred Sungi fehlten Wagner nur 17 Sekunden.

Für die anderen beiden St. Veiter war es die erste Teilnahme bei österreichischen Meisterschaften. Und sowohl Kram-Aron als auch Posch wagten sich gleich über die lange Distanz (9950 Meter). Kram-Aron fehlten am Ende knapp eineinhalb Minuten auf den dritten Platz (5. M 40). Posch wurde Achter in der M 35 und konnte wie die anderen beiden Starter wieder einiges an Erfahrung sammeln.

Um den Gesamtsieg auf der langen Strecke duellierten sich Berglaufspezialist Manuel Innerhofer (LC Oberpinzgau) und Isaac Toroitich Kosgei (TGW Zehnkampf), der bereits über die Kurzstrecke gewonnen hatte. Am Ende hatte Innerhofer die größeren Kraftreserven und setzte sich in 31:32 um sechs Sekunden durch.