Tischtennis: Gölsentaler vorn dabei

Am Wochenende standen für die Gölsentalerinnen im unteren Play-off der 1. Bundesliga wieder drei Spiele am Programm. Im tirolerischen Kirchbichl wurde die Sammelrunde ausgetragen.

Die „Füchsinnen“ samt Neuzugang Sophia Kellermann, die erstmals am Start war, trafen in ihrer ersten Begegnung auf die Damen der SG Bodendorf/St. Urban. Kellermann konnte gleich einen tollen Einstand feiern. Gegen Evelyn Schätzer gewann sie 3:1. „In ihrem zweiten Match war aber das Glück nicht auf ihrer Seite“, weiß Harry Kurzböck“, Pressesprecher der SG St. Veit/Hainfeld. Den ersten Satz gewann sie noch knapp mit 12:10, danach konnte aber Julia Suppnig die folgenden drei Sätze ebenso knapp für sich verbuchen.

Auch Sandra Fuchs hat in ihren zwei Einzel einen Sieg und eine Niederlage zu Buche stehen. Erst im Entscheidungssatz setzte sich Suppnig gegen sie durch. Gegen Larissa Katherina Regner lief es für Sandra besser — 3:2-Sieg.

Auch Lisa Fuchs, die vor ein paar Tagen ihren 29. Geburtstag gefeiert hatte, wies Regner mit 3:2 in die Schranken, gegen Schätzer verlor sie nach 2:1-Führung aber im fünften Satz. Beim Stand von 3:3 musste daher im Doppel die Entscheidung fallen. Kellermann und Sandra Fuchs harmonierten dabei gleich hervorragend und ließen Schätzer/Suppnig beim 3:0-Sieg nicht den Funken einer Chance. Somit krallte man sich mit dem Gsamtergebnis von 4:3 auch gegen Bodendorf/St. Urban die drei Punkte.

Philip Schwab, Thomas Coufal und Berni Kranabitl (v. l.) haben nach Sieg über die bis dahin führenden Übelbacher sogar die Tabellenspitze übernommen undtrotz Remis danach gehalten. Foto: Foto privat

In der späten Nachmittagspartie gegen die Gastgeber lief es aber nicht wie geplant. Die ebenfalls sehr kompakt aufgestellten Tirolerinnen kamen zu einem 5:1-Sieg. „Das Ergebnis ist dabei aber schon etwas zu hoch ausgefallen“, weiß Kurzböck. Statt Lisa Fuchs stand diesmal Schwester Sylvia an der Platte und genau sie war es auch, die den Ehrenpunkt für die SGVH machte. Gegen Teresa Oppelz drehte sie einen 1:2-Rückstand zum 3:2-Sieg. Mannschaftsführerin Martina Karpfinger war aber auch für Sylvia eindeutig eine Nummer zu groß. Kellermann musste sich in vier Sätzen Kapfinger geschlagen geben und gegen die aus Sri Lanka kommenden Hasali-Sanaya Buddhadasa verlor sie im Entscheidungssatz. Auch Sandra Fuchs unterlag gegen die U-19-Spielerin Buddhadasa 1:3, gegen Oppelz war sie zwar gut im Spiel, aber auch da hatte die Gegnerin das bessere Ende für sich.

Sonntags lief es für die Gölsentalelerinnen aber wieder sehr erfreulich. Gegen Kufstein 2 kam man zu einem verdienten 4:2-Sieg. Sandra Fuchs hatte dabei maßgeblichen Anteil, weil sie beide Matches für sich entscheiden konnte. Bei ihren 3:0 über Nicole Ungerhofer und auch beim 3:1 gegen die Ungarin Györgyi Bene zeigte sie ihre Klasse. Kellermann spielte gegen Renata Pengö-Mura in den ersten beiden Sätzen toll mit, danach war aber die zweite Ungarin Kufsteins eine Klasse für sich (1:3). Im zweiten Match gegen Lucia Östergaard-Frank machte sie aber beim 3:1 alles richtig. Lisa Fuchs musste sich gegen die Dänin Östergaard klar geschlagen geben, im Anschluss gegen Ungerhofer ließ sie der Kufsteinerin aber kaum Punkte.

Nach sechs Runden liegen die Damen auf Rang sieben von 12 Teams. „Wir Vereinkollegen sind richtig stolz auf das, was unsere Frauen regelmäßig leisten“, sind sich die Sektionsleiter Walter Windischberger (Union) und Johann Scheibenreiter (ASKÖ-Stellvertreter) einig.

SGVH bleibt das einzige ungeschlagene Team

Auch die Herren waren am Wochenende nach längerer Pause endlich wieder im Einsatz. Dabei mussten die Tabellenzeiten der SGVH zum Spitzenreiter SG Übelbach–Don Bosco. Und es wurde der erwartet spannende Schlagabtausch. Die Steirer hatten hatten mit Christian Luginger einen Spieler, der nicht zu bezwingen war. Gegen Bernhard Kranabitl gewann er mit 3:1, gegen Thomas Coufal und Philip Schwab jeweils 3:0. Doch so leicht gaben sich die Musketiere nicht geschlagen.

Angeführt von Mannschaftsführer Kranabitl zeigten die drei Gölsentaler ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Kranabitl selbst blieb in seinen weiteren Einzeln erfolgreich. Gegen Jan Nemeth und Michael Strauss zeigte er bei den 3:0-Siegen seine Klasse. Coufal konnte ebenfalls klar gegen Strauss punkten (3:0), gegen Nemeth führte er 2:1, doch der U-19-Spieler kam auf und wies Coufal noch in die Schranken. Der Vorarlberger Philip Schwab machte es wieder spannend. Gegen Nemeth konnte er mit Müh und Not die Sätze zwei und vier jeweils erst in der Verlängerung für sich entscheiden und sich so in den Entscheidungssatz retten. „In diesem zog unser U-21-Spieler wie ein Tornado über seinen Kontrahenten hinweg“, schildert Kurzböck den 11:4-Erfolg. Gegen l Strauss führte er 2:0, doch auch hier ging’s in den fünften Satz wie in einem Hitchcock-Krimi. Mit Nerven aus Stahlseilen und der nötige Portion Glück holte sich Schwab einen unglaublichen 20:18-Sieg und sorgte für die zwischenzeitliche 5:4-Führung. Im Doppel ging es danach darum, ob man auswärts mit 6:4 punktet, oder ob das Heimteam noch ein Remis rettet. Obwohl Luginger mit Nemeth an der Pla tte stand, zeigten Bernhard Kranabitl/Coufal einmal mehr ihre Klasse im Doppel. Mit einem souveränen 11:8, 11:6 und 11:5 sicherten sie sich gegen den Tabellenführer einen 6:4-Sieg.

Tags darauf mussten die Herren nach Kapfenberg. Glückspilz an diesem Tag war dabei aber keiner der Gölsentaler, sondern der für Kapfenberg spielende Patrick Peitler. In allen seinen Einzeln konnte er sich im fünften Satz durchsetzen! Kranabitl spielt aber dennoch solide. Mit Siegen gegen Michael Galitschitsch (3:1) und „Verteidiger“ Hannes Zenz zog er zwei Partien an Land. Coufal (3:2) und Schwab (3:0) konnten gegen Galitschitsch gewinnen, verloren aber beide gegen Zenz. Im letzten Match , dem Doppel waren Kranabitl/Coufal wieder nicht zu schlagen. Das Duo siegt gegen Peitler/Galitschitsch 3:1 und sicher zei Punkte für ein Remis.

Nach sieben Runden stehen die SGVH-Musketiere ungeschlagen mit fünf Siegen und zwei Unentschieden an der Tabellenspitze, doch die Verfolger lauern weiter im Windschatten.