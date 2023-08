Lienhart jubelt mit Freiburg spät in der Nachspielzeit

Die Freiburger enttäuschten lange Zeit, taten sich unheimlich schwer und gewährten den Profis des SV Werder Bremenviele Räume. So erarbeiteten sich die Grün-Weißen in der ersten Hälfte ein spielerisches Übergewicht, bis es gefährlich wurde, verstrich aber einige Zeit. Und es waren die Hausherrn de aus dem Nichts fast das 1:0 gemacht hätten. Stark leistete sich einen üblen Patzer in der Abwehr, schoss sich selbst an die Hand und legte den Ball so für die Heimmannschaft auf. Doch Torhüter Jiri Pavlenka verhinderte erst gegen Roland Sallai, dann gegen Vincenzo Grifo mit gleich zwei Glanzparaden den Rückstand (24.). Wenig später wurde Jens Stage auf der Gegenseite freigespielt, doch aus völlig unverständlichen Gründen zog der Däne im Strafraum nicht ab, sondern legte noch einmal quer ins Niemandsland (28.).

Im zweiten Durchgang versiegte der Angriffswirbel der Bremer rasch. Freiburg hatte nun die klar besseren Chancen, doch Sallai, Lucas Höler und Grifo scheiterten an Goalie Pavlenka. Niclas Füllkrug vergibt die beste Chance Werders, ehe der eingewechselte Michael Gregoritsch nach einer Ecke per Volley aus kurzer Distanz die Chance zur Führung für Freiburg versiebt, er zielte drüber (76.). Und die Hausherrn wurden immer zwingender. Die sechsminütige Nachspielzeit war gerade angebrochen, als Nicolas Höfler nach einer Ecke nur die Latte traf. Und dann erzwangen Lienhart und Co. das Tor für Freiburg doch noch. Der Ex-Bremer Maximilian Philipp lässt Pavlenka keine Chance. Von Höhe des Elfmeterpunktes nimmt er den Ball volley und jagt ihn ins rechte Eck. Weil Noah Weißhaupt völlig ungestört flanken durfte und Philipp in seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr zur Streich-Elf kompromisslos einschoss (90.+5).