Ein „Gatschathlon“ wie im Bilderbuch

Zuerst gingen heuer die Kinder beim Gatsch-4-Kids an den Start und kämpften nicht weniger hart um einen der begehrten Stockerlplätze. Auch wenn die Distanz, die es bei der Kinderausgabe des Laufes zu bewältigen galt, weitaus kürzer war: Die spektakulären und kräfteraubenden Hindernisse am Dorfplatz mussten auch die Kids meistern. Und das machten alle mit Bravour. Schnellster bei den Jungs war der Frankenfelser MD Ski-Schüler Valentin Fahrngruber (5,059 Minuten) vor Kilian Koppensteiner (5,453) und Hubert Tesar (5,503). Als schnellstes Mädchen ging Hanna Burger (6,039) vor Simone Feiel (6,169) und Marie Prochaska (6,216) durchs Ziel. Neben der Einzelwertung gab es heuer auch eine Teamwertung. Da aber nicht immer die Schnellsten im Leben gewinnen, standen hier die Teams am Stockerl, die am nächsten an die Durchschnittszeit herankamen.

Nach einer kurzen Pause gingen um dann um 17 Uhr die Erwachsenen an den Start. Das Wasser im Dorfteich war kalt, der Gatsch in der Drecksgrube gatschig wie noch nie und die Hindernisse fordernd wie immer. Trotzdem blieben die beiden schnellsten Männer unter der Halbstunden-Marke. Es siegte Bastian Stängl (29,12) vor David Satlauer (29,43), Joel Seifert (30,09) als Dritter benötigte schon etwas länger. Julia Noll (34,06) siegte bei den Frauen klar vor Ines Pattera (37,09) und Lena Zöchling (37:40).

Mit 155 Teilnehmern (61 Frauen und 94 Männer) sowie 92 Teilnehmern davor bei den Kindern waren die Veranstalter durchaus zufrieden. Der Erfolg wurde gemeinsam mit den Teilnehmern bei der anschließenden After Race Party auch noch ordentlich gefeiert. Für musikalische Stimmung sorgte die Band „On the Roxx“. Der Dank des Organisationsteams der Bergrettung Mitterbach galt allen Sponsoren und Grundeigentümern, vor allem aber auch allen freiwilligen Helfern.