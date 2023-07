Annaberger Kindertriathlon ohne Schwimmen

Das kühle, regnerische Wetter am Samstag machte die Durchführung eines Triathlons in Annaberg unmöglich. So änderte das Organisationsteam von der Union Annaberg den Triathlon kurzentschlossen in einen Duathlon um, wobei statt des Schwimmens eine zusätzliche Laufstrecke zu absolvieren war. 31 Kids zwischen fünf und vierzehn Jahren aus weiten Teilen des Bezirks und dem Mariazellerland trotzten den widrigen Umständen und ließen sich den Spaß nicht verderben. Für alle gab es bei der Siegerehrung eine Medaille und eine Urkunde aus den Händen von Union-Obmann Karl Schachinger und Bürgermeisterin Claudia Kubelka.

Das Podest des zahlenmäßig stärksten 2016er Jahrgangs: Bürgermeisterin Claudia Kubelka mit Lukas Wagner, Lea Mondl, Leon Günther, Pia Auer, Laura Madlmair, Sarah Eder, Organisator Helmut Pesau und Union-Obmann Karl Schachinger (v. l.). Foto: SU Annaberg