Ein hochkarätiges nationales Teilnehmerfeld hat sich am Samstag in Rohrbach bei den österreichischen (Staats-)Meisterschaft im Duathlon eingefunden. Neben der amtierenden Duathlon-Weltmeisterin und -Staatsmeisterin der letzten fünf Jahre, Sandrina Illes, die heuer schon für Union St. Pölten den 10.000-Meter-Hallenstaatsmeistertitel errungen hat, sowie Romana Slavinec, die sich in ihrer Laufbahn über zwölf Staatsmeistertitel in diversen Multisportdisziplinen bei den Damen freuen konnte, sind auch bei den Herren mit Andi Silberbauer, Christoph Lorber, Stefan Wrzaczek und Christian Tortorolo vier Duathlon-Staatsmeister der letzten fünf Jahre an den Start gegangen.

Zum bereits sechsten Mal in Folge sicherte sich Illes überlegen den Staatsmeistertitel auf der Kurzdistanz. Bei den Herren holte sich Tortorolo nach 2012 (Kurzdistanz) und 2014 (Langdistanz) seinen dritten Titel. Es war sein bereits vierter Sieg beim Duathlon des ASKÖ Hainfeld.

Beide Sieger schwärmten wieder von der Strecke mit dem bissigen Anstieg auf der Radstrecke. „Die ideale Vorbereitung für die Duathlon-EM Ende April“, meinte Illes. Sie hatte auch ihr neues Buch zum Duathlonsport mit dabei und gab den Fans nach der Siegerehrung Autogramme.

Spannendes Duell der Herren an der Spitze

Während Illes das Damenrennen vom ersten Meter an dominierte und mit über vier Minuten Vorsprung ihren sechsten Staatsmeistertitel auf dieser Distanz feiern durfte, lieferten sich der 39-jährige Oldboy Tortorolo und der amtierende Duathlon-Staatsmeister Silberbauer, der im Vorjahr den Altmeister ebenfalls in Rohrbach hatte bezwingen können, ein Rennen auf Augenhöhe. Letztendlich hatte Tortorolo nach 8,8 Kilometer Laufen, 39 Kilometer Radfahren und nochmals 4,4 Kilometer Laufen die frischeren Beine und sicherte sich Staatsmeistertitel Nummer drei.

Zweimal war sein Sieg gefährdet. Auf dem letzten Anstieg nach der Rohrbacher Ortsausfahrt attackierte Vorjahressieger Silberbauer am Rad, doch auch für ihn selbst überraschend konnte Tortorolo ohne große Probleme folgen. „Ich hatte letzte Woche als Statiker viel Arbeit und war daher nicht ganz in Bestform“, nennt Silberbauer den Grund, warum er diesmal nicht so stark wie im Vorjahr war. „Außerdem konzentriere ich mich heuer mehr auf die Triathlon-Cross-WM, hab daher auch schon mehr Schwimm-Kilometer als im Vorjahr hinter mir.“

Tortorolo ist mit seinen 39 Jahren nochmals in Bestform. „Ich hatte auch im Vorjahr beruflich viel zu tun, und heuer bin ich Vater geworden, was zwar auch stressig ist, aber letztlich doch viel Kraft gibt“, strahlte er mit seiner kleinen Familie im Ziel um die Wette.

Auch als er in der zweiten Wechselzone einige Sekunden auf Silberbauer verloren hatte, blieb er ruhig. „Ich fanbd meine Schuhe nicht gleich, die ich irrtümlich in die Box geschmissen hatte“, machte er den Rückstand aber rasch wieder wett. „Ich hab nur ein paar hundert Meter benötigt und war wieder dran, da hab ich gewusst, dass es sich für mich ausgehen könnte.“ Am Ende hatte der Linzer zwölf Sekunden Vorsprung.

Ein Rekordfeld von über 200 Startern (darunter 46 Frauen) kämpfte aber nicht nur um die nationale Duathlonkrone, auch viele Hobbysportler und Kids bei den Nachwuchsbewerben zeigten Ehrgeiz. „Wir hatten wieder einen neuen Teilnehmerrekord“, freute sich Mitorganisatorin Julia Auer.