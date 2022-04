Erste Standortbestimmung für den St. Veiter Leichtathletik-Nachwuchs

Werbung

Die Nachwuchstalente des ULC Transfer St. Veit beteiligten sich vergangene Woche an zwei Meetings, dem großen Erwin-Racher-Gedenkmeeting in St. Pölten am Wochenende und einem Aufbaumeeting bereits am Mittwoch in Schwechat. „Die ersten Standortbesteimmungen in der neuen Saison“, freute sich Alfred Janisch über schon beachtliche Erfolge.

Beste St. Veiterin war in St. Pölten wieder einmal Sarah Daxböck mit zwei Siegen. Im Hochsprung und 3x800-m-Staffellauf war sie nicht zu bezwingen und zudem holte sie einen dritten Platz im Weitsprung und einen sechsten im Kugelstoßen.

Podestplätze belegten für den ULC Transfer außerdem noch Pia Zott (3. Diskuswurf) sowie Angelina Schmaus (2. Kugelstoßen). Insgesamt wurden 14 neue persönliche Bestleistungen von der Gölsentaler Truppe aufgestellt.

Die Langstaffeln wurden als Landesmeisterschaften ausgetragen. Dabei gelang es dem ULC gemeinsam mit der Union St. Pölten die 3x800-m-Staffel in der Besetzung Sarah Daxböck, Csinszka Zahora und der St. Pöltnerin Eva Scheiflinger sowie die 3x1000-m-Staffel bei den Burschen mit Dzenan Skoric und den St. Pöltnern Max Lechner, Christoph Scheuch zu gewinnen. Betreuer in St. Pölten waren Sepp Sulzer und Manfred Zott.

Bereits in Schwechat hatte es acht persönliche Bestleitungen gegeben. Dzenan Skoric (2. über 60 Meter in 8,60 Sekunden und 6. über 100 Meter in 13,51), Sarah Daxböck (6. 100 m in 13,89 und 7. Kugelstoßen mit 7,42 m), Kimberley Daxbeck (6. 60 m in 9,30, 5. Weitsprung mit 3,86 m), Pia Zott (7. 60 m in 9,36, 2. Kugelstoßen mit 8,21 m), Annika Heinz (8. 60 m in 9,62, 8. Kugelstoßen mit 7,08 m), Angelina Schmaus (2. Weitsprung mit 4,13 m, 10. Kugelstoßen mit 6,38 m) zeigten auf. Betreuer war Sepp Sulzer.