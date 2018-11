Das NÖVV-Projekt mit den Regionalen Ausbildungszentren (RAZ) wurde Anfang November gestartet. Die Sportunion St. Pölten als Trägerverein bildet einen von insgesamt sechs Standorten in NÖ.

Die Volleyball-Landschaft in NÖ wurde in sechs Regionen geteilt und in jeder Region ein Verein gefunden, der sich um die Entwicklung der Talente im Alter von 11 bis 13 Jahren (männlich und weiblich) kümmert. Diese Vereine werden ein regelmäßiges Fördertraining anbieten. Die in der Region befindlichen Vereine werden vor Ort beim Training unterstützt und mit den Schulen in der Region werden Kooperationen gesucht.

„Die Ausbildung von jungen Talenten, sowie die generelle Verbreiterung des Volleyballsports ist uns ein großes Anliegen“, erklärt Panthers-Sektionsleiter Robert Wunderl, der weiß: „Vor allem die jahrelange und konsequente Jugendarbeit hat für den Standort St. Pölten gesprochen.“

Aufgabe des Vereins ist es für das RAZ die Trainings zu organisieren und auch einen kompetenten Trainer zur Verfügung zu stellen. Als solchen verpflichtete man Christian Karlin. Er verfügt über 15 Jahre Volleyballerfahrung, ist Spieler bei der USP St. Pölten in der 2. Bundesliga und trainiert seit drei Jahren die U-15-Burschen der USP. Coachingeinsätze bei Landes- und Staatsmeisterschaften (U13) stehen auch auf seiner Visitenkarte.

„Ich habe viele verschiedene Trainer und Trainingsmethoden erlebt. Viele waren gut, manche weniger. Ich will den Kindern mein Wissen weitergeben und sie für den Sport begeistern“, freut sich Karlin auf die neue Aufgabe. Mindestens 500 Kinder der Altersklasse 11 bis 13 Jahre will man für den Sport begeistern. „Das ist eine beachtliche Zahl, aber gemeinsam mit den in der Region befindlichen Vereinen und den umliegenden Schulen ist das machbar“, ist Karlin überzeugt.

Mit der Sport-NMS in St. Pölten gibt es schon eine erste Kooperation. Unterstützt wird Karlin hier von Bundesligaspielern der USP St. Pölten.

Ab Dezember wird es jeden Samstag eine Trainingseinheit für Jung-Volleyballer aus der Region in der HTL St. Pölten geben. „Das ist der erste Schritt in Richtung Verbreiterung des Volleyballsports“, glaubt Karlin und Wunderl ergänzt: „Wir stehen voll hinter dem Konzept und ziehen gemeinsam mit dem NÖ Volleyballverband an einem Strang, um das Niveau in Niederösterreich zu steigern.“