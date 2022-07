GC Adamstal ist bereit für die European Challenge

Werbung

Die European Challenge Tour macht auch heuer wieder mit den EURAM Bank Open vom 13. bis 17. Juli, Station in Österreich. Die Vorbereitungen dafür laufen am GC Adamstal in diesen Wochen schon auf Hochtouren.

Der Adamstaler Platz erhält gerade seinen Feinschliff

Die Mannschaft um Franz Wittmann hat den Platz nach der Winterpause in einen sehr guten Zustand versetzt und wird bis zur Turnierwoche für den notwendigen Feinschliff sorgen. Top-Bedingungen sind die Grundlage für ein Spitzenevent auf der Challenger Tour, diesbezüglich haben sich die Tour-Verantwortlichen bereits Mitte April bei einem Besuch im Adamstal persönlich überzeugen können.

Der Deputy Director of Tour Agronomy Graeme MacNiven, der sletztlich für den Zustand des Platzes verantwortlich ist, war gemeinsam mit dem spanischen Tour-Director Federico Paez im Adamstal und war vom Zustand der gesamten Anlage begeistert. „Ein Golf-Juwel, dass in Europa einmalig ist und wieder eine echte sportliche Herausforderung für die Profis sein wird“, meinte Paez.

Um die Attraktivität weiter zu steigern, hat man mit Hauptsponsor EURAM Bank das bisherige Preisgeld von 190.000 auf nunmehr 250.000 Euro erhöht. „Das ist ein sehr massiver Schritt und sollte sich auch in der Qualität des Starterfeldes widerspiegeln“, glaubt Wittmann, Boss des GC Adamstal, der sich freut, dass er wieder etwas für die internationale Golfjugend tun kann.

„Für mich und unseren Klub ist es wichtig, dem Nachwuchs beste Bedingungen zu bieten, um später einmal eine erfolgreiche internationale Karriere zu starten..“ Natürlich ist bei Österreichs Golfverantwortlichen aber auch die Hoffnung groß, dass einige heimische Spieler den Cut schaffen und wie zuletzt in Ägypten und Haugschlag gute Platzierungen erreichen.

„Das Adamstal ist jedenfalls bestens gerüstet. Mein Dank gilt schon jetzt allen freiwilligen Helfern unseres Klubs, natürlich auch den Tour-Verantwortlichen, den Spielern und natürlich dem Namensgeber und Hauptsponsor EURAM Bank“, sagt Wittmann.