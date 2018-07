Beim zweitgrößten heimischen Golfturnier, den Euram-Bank-Open vom 25. bis 29. Juli im Golfclub Adamstal, werden auch acht hoffnungsvolle heimische Pros an den Start gehen. Niki Zitny, langjähriger Sportdirektor des Österreichischen Golfverbandes, hat hinsichtlich der Nominierungen hier ein gewichtiges Wort mitgeredet.

„Bei Manuel Trappel, dem 28-jährigen Vorarlberger aus Bregenz, und Lukas Nemecz, ebenfalls 28-jähriger Steirer aus Graz, hat sich die Nominierung über die Kategorie in das Feld von selbst ergeben“, erklärt Zitny.

Drei Nachwuchstalente erhalten Chance

Dann gibt es für Zittny aber noch drei hoffnungsvolle Namen, die zukünftig den heimischen Golfsport auch international positiv vertreten sollen.

Dabei handelt es sich um den 25-jährigen Niederösterreicher Markus Habeler aus Wr. Neustadt, den gleichaltrigen Christoph Körbler aus Dellach in Kärnten und den 24-jährigen Michael Ludwig aus Wolfern in Oberösterreich. „Der ÖGV hat sich nach sportlichen Kriterien entschieden, diese drei Spieler dementsprechend zu unterstützen und auch zu fördern“, sagt Zitny.

Aber auch ein Salzburger aus Radstadt hat ein besonderes Naheverhältnis zum Veranstalterverein GC Adamstal. Bernard Neumayer, ein Pro vom GC Adamstal, der auch von Franz Wittmann persönlich unterstützt wird, soll quasi als Lokalmatador eine Chance erhalten.

„Seine Nominierung war daher nicht nur sportlich gerechtfertigt, sondern auch eine Anerkennung der Bemühungen von Wittmann“, bedankt sich Zitny, dass der Golfplatzbesitzer ein Challenger zurück nach Österreich gebracht hat. Neumayer ist 27 Jahre alt und ist seit 2013 als Pro unterwegs.

Zwei weitere Österreicher im Feld

Zwei weitere Österreicher findet man außerdem noch im Feld, die vom ÖGV beziehungsweise Zitny eine Wild Card erhalten haben. Dabei handelt es sich um den 31-jährigen Niederösterreicher Rene Gruber aus Atzenbrugg sowie „Hausherr“ Sebastian Wittmann.

„Ich hatte eine schwere Schulterverletzung, die ich auskurieren musste, aber jetzt fühle ich mich wieder fit genug für so ein stark besetztes Turnier“, erklärt der 26-jährige Sohn von Franz Wittmann, der somit nochmals einen neuen Anlauf auf der Pro-Tour nehmen will. Neimand kennt den Platz in Adamstal besser als er, sicher ein Vorteil im Kampf um den Cut.