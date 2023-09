Ferienspiel Fest des Sports in Türnitz

Stolz präsentieren die jüngsten Teilnehmerinnen beim Spiel- und Sportfest ihre Medaillen und Urkunden. Die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, der Sponsoren und der Organisatoren gratulierten. Foto: privat

Werbung

A m Wochenende fand am Sportplatz des SV Türnitz der Abschlussevent des diesjährigen Ferienspiels statt. 17 Veranstaltungen boten das Kinderteam Türnitz rund um GGR Silvia Panzenböck in den Sommerferien an. Die Resonanz und Begeisterung der Kinder und Jugendlichen waren überwältigend.

Einen Nachmittag voller Sport, Spiele und Spaß erwartete über 85 Kinder und Jugendliche am Türnitzer Sportplatz. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten einen 60 Meter-Lauf, einen Weitsprung und warfen den Schlagball um die Wette. Ein Kletterturm, betreut von der Bergrettung, und eine Hüpfburg sorgten für eine willkommene Abwechslung. Der Event war auch gleichzeitig der Abschluss der Türnitzer Ferienspiele 2023, welche vom Kinderteam rund um GGR Silvia Panzenböck durchgeführt wurden. Insgesamt wurden den Kindern und Jugendlichen über den Sommer hinweg 17 Veranstaltungen angeboten. Perfektes Zusammenspiel aller Beteiligten Besonders freute die Organisatoren vom Skiklub und vom Sportverein, dass das Spiel- und Sportfest so gut angenommen wurde. „Ohne engagierte Helfer und Funktionäre würde ein solches Sportevent nicht durchgeführt werden können. Großer Dank gilt auch unseren Sponsoren Sparkasse NÖ, Lagerhaus Türnitz, ALPINA und Raiffeisen Club für die Spenden und Sachpreise“, hebt Skiklub-Obmann Hubert Pichler hervor. Auch SV Indat Türnitz-Obmann Manfred Huber lobte die perfekte Zusammenarbeit aller Beteiligten. 17 Veranstaltungen boten das Kinderteam Türnitz rund um GGR Silvia Panzenböck in den Sommerferien an. Die Resonanz und Begeisterung der Kinder und Jugendlichen waren überwältigend. Foto: privat