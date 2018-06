Bei einem dreitägigen Trainingslager in Kärnten präsentierte sich das rot-weiß-rote Forstwettkampf-Nationalteam mit dem Eschenauer Harald Umgeher nicht ganz zwei Monate vor den Weltmeisterschaften bereits in guter Form. „Mit exakten Analysen versucht das Betreuerteam die letzten Reserven herauszukitzeln, um bei der Weltmeisterschaft im August ganz vorn mitmischen zu können“, war unser Bezirksathlet von den Vorbereitungen im Waldsport-Zentrum Litzlhof begeistert.

Das heimische Team feilte in Kärnten an den Feinheiten in den fünf unterschiedlichen Wettbewerbsdisziplinen (Kettenwechsel, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt, Zielfällung und Entasten). Neben Umgeher gehören noch Mathias Morgenstern, Jürgen Erlacher der Junioren-Starter Daniel Oberrauner (alle Kärnten) zu Österreichs Kader.

Österreich ist "heiß" auf eine Medaille

„Und sie alle zeigten mit ihren Trainingsleistungen, dass sie bei der WM-Medaillenvergabe in Norwegen ein Wörtchen mitreden wollen“, fand auch Trainer Armin Graf, der zusammen mit Johannes Kröpfl das Team coacht, und zuletzt ein besonderes Augenmerk auf die Länderstafette gelegt hat. „Bei diesem Staffelwettbewerb im Forstwettkampf zählt das österreichische Team fast bei jeder Weltmeisterschaft zu den allerschnellsten Mannschaften, allerdings schleichen sich immer zu viele Fehler ein“, weiß Umgeher. Dieses Jahr soll sich das nun ändern. Akribisch wurden die Erfahrungen der letzten Weltmeisterschaften ausgewertet und die Schlüsse daraus gezogen. „Die Trainingsresultate geben Anlass zur Hoffnung, dass wir uns bei der Länderstafette heuer im Spitzenfeld platzieren können“, ist dies für Umgeher auch das erklärte Ziel.

Tipps für Österreichs WM-Starterin

Ein wichtiges Ziel des Trainingslagers war es auch, den Teamspirit zu stärken. Die Stimmung in der Mannschaft war trotz der hohen Trainingsintensität bestens. Das konnte auch Caroline Weinberger bestätigen: Die 19-Jährige wird ab 2. August als erste Österreicherin bei einem Damenbewerb im Rahmen der Forstarbeiter-WM starten. Gemeinsam mit den Herren absolvierte sie die harten Trainingstage am Litzlhof. Dabei konnte sie die wertvollen Tipps und Tricks der WM-erprobten Athleten sammeln und sofort austesten. „Vielleicht helfen ihr unsere gesammelten Erfahrungen, um sich ihren persönlichen WM-Traum von einer Medaille zu erfüllen“, hofft Umgeher.