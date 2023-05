Funsport Gatschathlon steigt in Mitterbach

Lesezeit: 3 Min Claus Stumpfer

Eric Digruber, Wolfgang Fluch und Matthias Cernusca (v. l.) vom Team der Bergrettung Mitterbach. Foto: Fred Lindmoser, Fred Lindmoser

A m 24. Juni heißt es wieder rein in die Turnschuhe und nichts wie an den Start zum bereits vierten Gatschathlon. Ein Hindernislauf der einiges an Kraft, Mut und Ausdauer abverlangt. Wer allerdings auch Zeit zum Genießen hat, dem entgeht nicht, dass dieser Lauf durch eine atemberaubende Naturlandschaft führt. Motivation Nummer eins ist und bleibt aber der hohe Spaßfaktor bei diesem Event: Denn dabei sein, ist alles! Dieses Motto hat vor allem für den Gatschathlon Gültigkeit und das kann jeder bezeugen, der schon einmal Teil davon war.