„Rasentraktor-Puzzle“ läuft in Türnitz

Der Türnitzer Sportverein mobilisiert für einen dringend benötigten Rasentraktor. Der SV INDAT Türnitz steht vor einer finanziellen Herausforderung, nachdem ihr langjährig eingesetzter Rasentraktor nach über 35 Jahren und zahlreichen Reparaturen seinen Dienst quittiert hat. Trotz der großzügigen Unterstützung der Gemeinde Türnitz und Förderungen ist die Anschaffung eines neuen Rasentraktors für den Sportverein ein finanzieller Kraftakt. Um diese Hürde zu überwinden, hat der Verein die „Rasentraktor-Puzzle-Aktion“ ins Leben gerufen.

Diese Aktion bietet die Möglichkeit, den Sportverein zu unterstützen und gleichzeitig die Chance auf attraktive Gewinne zu erhalten. Mit einem Lospreis von nur 25 Euro erwirbt man einen Puzzle-Stein, der die Chance auf einen Gewinn von 500 Euro in bar sowie weitere wertvolle Sachpreise bietet.

Die Höhe des Erlöses aus der „Rasentraktor-Puzzle-Aktion“ fließt vollständig in die Beschaffung des dringend benötigten Rasentraktors ein. Der Türnitzer Sportverein ruft dazu auf, sich an dieser Gemeinschaftsaktion zu beteiligen und somit aktiv zur Sportförderung und für perfekte Bedingungen am Türnitzer Fußballplatz beizutragen.

Mit der Teilnahme an der „Rasentraktor-Puzzle-Aktion“ erhält man nicht nur die Chance auf attraktive Preise, sondern trägt auch zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs in Türnitz bei. „Gemeinsam schaffen wir es, das fehlende Puzzlestück für den Erfolg des Sportvereins zu setzen“, sagt Obmann Manfred Huber.

Lose sind beim letzten Heimspiel gegen Harland (10. Juni) und bei den Funktionären des SV INDAT Türnitz erhältlich. Mehr Infos auf www.sv-tuernitz.at

Bildtext: SVT-Kapitän Christian Anzberger, Obmann Manfred Huber und Torwart Daniel Löcker freuen sich über zahlreiche Unterstützer bei der „Rasentraktor-Puzzle-Aktion“.