In einem packenden Finale behielt Darius van Driel die Nerven und gewann die erstmals ausgetragenen Euram-Bank-Open im GC Adamstal der Familie Wittmann. Der Vorarlberger Manuel Trappel wurde als Gesamt-16. bester Österreicher. „Die Weichen für eine weitere Auflage des Turniers im kommenden Jahr sind bereits gestellt“, freute sich Hausherr Franz Wittmann am Sonntag bei der Überreichung des Siegerschecks von 28.800 Euro an den 29-jährigen Niederländer auf der Terrasse der wunderschönen Anlage nahe Hainfeld. Insgesamt war das Turnier mit 180.000 Euro dotiert und somit das zweitgrößte Österreichs nach Atzenbrugg.

Spannung pur am Finaltag

Wie es sich schon an den Vortagen abgezeichnet hatte, war der Finaltag an Spannung kaum zu überbieten. Ein Quartett an der Spitze, bestehend aus dem Amerikaner Sean Crocker, dem Dänen Joachim B. Hansen, dem Schotten David Law und dem Niederländer Darius van Driel lieferte ein „Drama in 18 Akten“. Das Vierergespann pushte sich zu unfassbaren Schlägen und lag zwei Löcher vor dem Ende mit jeweils 16 Schlägen unter Par gleichauf.

Der Erste, der dem Druck auf dem vorletzten Loch zum Opfer fiel, war der US-Boy. Er leistete sich einen fünften Schlag, wohingegen Hansen und Law Par-4 spielten. Doch van Driel schockte die Konkurrenz mit einem Birdie und kam mit -17 als alleiniger Führender zum alles entscheidenden Loch vor dem Klubhaus.

Dort war es der zweifache Turniersieger Hansen, der sich ein Bogey leistete. Van Driel blieb unbeeindruckt, spielte Par und weil es David Law nicht schaffte, das 3er-Hole mit zwei Schlägen zu erreichen, durfte der Niederländer über seinen heuer bislang größten Erfolg jubeln.

Zwar hatte van Driel als Karrierehighlight im Vorjahr bei den Australian-PGA-Championships den sensationellen sechsten Rang erzielt, doch heuer lief es für ihn bislang überhaupt nicht gut. „Bei neun Starts auf der European-Challenge-Tour hab ich bislang nur 4.760 Euro Preisgeld geholt“, kam der Erfolg, den er als seinen bislang größten verbucht, nun für ihn zur rechten Zeit. Und so fand er nur lobende Worte, auch für seinen direkten Gegner David Law. „Ich war sehr froh, dass ich ihn in meinem Flight hatte. Er ist ein feiner Kerl und hat mir sogar immer wieder Mut zugesprochen.“

Den unglaublich schwierigen Platz im Adamstal hat er nach eigenen Worten in dieser Woche lieben gelernt. „Ich habe ihn von Tag zu Tag besser beherrscht. Es war ein großartiges Turnier vom Anfang bis zum glücklichen Schluss.“

Österreicher mit gemischter Bilanz

Den Titel des besten Österreichers durfte sich der Vorarlberger Manuel Trappel umhängen. Mit einer insgesamt unaufgeregten Leistung konnte sich der 28-jährige Bregenzer am Schlusstag nach drei Bogeys, aber vier Birdies auf neun Schläge unter Par verbessern und holte schlussendlich den guten 16. Platz, trauerte jedoch einem besseren Score nach. „Auf den Greens habe ich heute schon einiges liegen gelassen. Das ist schade, rückblickend muss ich aber sagen, dass es ein gutes Turnier für mich war. Die Formkurve zeigt nach oben, das ist gut fürs Selbstvertrauen.“

Ein noch besseres Resultat als den 46. Platz vermasselte sich der Steirer Timon Baltl durch ein Doppel-Bogey auf dem vorletzten Loch. Bis dahin hatte der 23-Jährige vom GC Murhof mit vier Birdies nämlich eine durchaus respektable Tagesleistung gezeigt. „Der Ärger über das Doppel-Bogey ist groß, aber im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Turnierleistung zufrieden“, freute er sich über seine bislang beste Platzierung bei einem Challenger-Turnier.

Mit einem halbwegs versöhnlichen Abschluss endete das Turnier für den Steirer Lukas Nemecz. Mit +1 in den Schlusstag gegangen, spielte er am Sonntag sechs Birdies und zwei Bogeys und lag am Ende mit 3 unter Par wie Baltl auf Platz 46. „Eine Runde mit vier unter ist im Adamstal eine sehr gute Leistung, nur schade, dass ich mir am Samstag mit einer schwachen Phase zwischen den Löchern 9 und 14 ein viel besseres Ergebnis verhaut habe“, meinte er.

Dass die Rückkehr der European-Challenge-Tour nach zehn Jahren auf die Anlage in die Ramsau ein fünftägiges Sportfest war, fand auch Tournament-Director Andrew Snoddy: „Es ist schön und gut, dass die Challenge-Tour wieder hierhergekommen ist. Wir sind toll aufgenommen worden und haben die besten Bedingungen präsentiert bekommen. Für die Spieler war der schwierig zu bespielende Platz eine große Herausforderung, die sie aber in einem unheimlich spannenden Wettkampf sehr gut bewältigt haben.“

Challenge-Tour soll weitergeführt werden

GC-Adamstal-Präsident Franz Wittmann stellte eine Fortsetzung des Golf-Highlights in Aussicht: „Wenn man die tollen Leistungen, die hier in den letzten Tagen gezeigt worden sind, mitverfolgt hat, dann ist das schon eine stichhaltige Grundlage für eine Weiterführung. Deshalb freut es mich besonders, dass wir bereits einen Drei-Jahres-Vertrag mit der Challenge-Tour unterzeichnet haben.“

Und auch der Hauptsponsor, der Euram-Bank-Vorstandsvorsitzende Manfred Huber bleibt an Bord: „Das war ein sowohl organisatorisch als auch sportlich hervorragendes Turnier, angefangen von den Volonteers bis hin zu den Top-Leistungen der Spieler. Allein gleich fünf Platzrekorde am Samstag sprechen für die super Qualität des Platzes als auch für das ausgezeichnete Können der Teilnehmer. Insgesamt war das wieder einmal eine begeisternde Veranstaltung, bei der wir sehr gerne nächstes Jahr wieder dabei sind.“

Für den Schlag des Turniers hatte am Samstag der Deutsche Sean Einhaus mit einem Hole in One gesorgt. Mit +4 hat Lokalmatador Sebastian Wittmann den Cut verpasst, und war daher an den letzten beiden Tagen nur Zuschauer.