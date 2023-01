Putz und Schram dominieren bei St. Veiter Silvesterlauf

Werbung

Zum Abschluss der Laufsaison veranstaltete der ULC Transfer St. Veit nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder einen Silvesterlauf. Dieser ging bei bestem Laufwetter über die Bühne.

Die Erwachsenen gingen beim Hauptlauf über 4,7 km und 45 Höhenmeter auf Glücksschweinjagd. Denn als Preise gab es für die ersten drei jeder Klasse selbstgebackene Glücksschweine von der Bäckerei Käppl in St. Veit. Bei den Damen gab es mit Patrizia Schram und Manuela Pressler einen Doppelsieg für den ULC Transfer St. Veit, dritte wurde Romana Horatschek (ASK Loosdorf). Bei den Herren holte sich Lokalmatador Friedrich Putz von der Union St. Veit den Sieg vor Karl Felnhofer (ULC Transfer St. Veit) und Michael Osen (Zeltverleih Eigelsreiter).

Großen Zuspruch gab es für den neuen Sie-und-Er-Lauf

Zusätzlich gab es erstmals eine Sie-und-Er-Wertung in drei verschiedenen Altersklassen. In der Wertung bis 75 Jahre Gesamt waren Regina Zöchner/Gregor Einicher vor Gudrun Steinmann/Matthias Buxhofer und Katharina Engleitner/Wolfgang Koiser am schnellsten. In der Wertung von 76 bis 110 siegten Patrizia Schram/Florian Woracek vor Romana Horatschek/Sasa Stojanovic und Manuela und Oliver Pressler. In der Wertung ab 110 gewann Brigitte Heinz mit Adolf Zöchling.

Beim Nachwuchs gab es je nach Alter 450 Meter (U 8 und U 10) beziehungsweise 1,1 Kiloemeter (U 12 und U 14) zu bewältigen. Beim Kinderlauf siegte bei den Mädchen (U 8) Mona Wagner vor Jana Schagerl (Union St. Veit). Bei den Buben war in der U 8 Simon Sulzer (ULC St. Veit) vor Vincent-Raul Putz und Jonas Gamböck (beide Union St. Veit) erfolgreich. Bei der U 10 landete David Sulzer am obersten Treppchen gefolgt von Jonas Zechner (beide ULC St. Veit).

Beim Schülerlauf weiblich siegten Sophie Fahrafellner (U 12) und Hannah Wagner (U 14, beide Union St. Pölten) und Angelina Schmaus vom ULC St. Veit. In der Schülerklasse männlich U 12 holte Bastian Schildbeck den Sieg vor David Zillinger (USC Lilienfeld). In der Klasse U 14 landete Matthias Buxhofer Schnellster vor Andreas Jedinger und Simon Zillinger (beide USC Lilienfeld).

Im Anschluss gab es noch ein gemütliches Zusammensein bei Speis und Trank. „Es war wieder toll organisiert, Kompliment an alle, die mitgeholfen haben. Es war schön, dass wir Läufer und Läuferinnen uns vorm neuen Jahr nochmals trafen, das war echt super gemütlich“, resümierte ULC-Präsident Oliver Pressler. „Leider gab es aber doch noch weniger Starter als vor Corona, dafür wurde die neue Sie-und-Er-Wertung sehr positiv von der Läuferinnen erwähnt.“