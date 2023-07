6. EURAM Bank Open: Mercedes Limousine wartet für Hole-in-One

Von 13. bis 16. Juli ist der GC Adamstal mit Rolanda und Franz Wittmann senior an der Spitze wieder Gastgeber für die EURAM Bank Open, aber auch der österreichische Golfverband und das Sportland NÖ sind sehr aktive Partner. Beim ProAM am Mittwoch wird Hauptsponsor Manfred Huber als Vorsitzender der EURAM BANK AGin einem Flight mit Franz Wittmann senior spielen, der nicht nur Präsident des GC Adamstal ist, sondern gemeinsam mit Ali Al-Khaffaf auch für die Organisation dieses höchstdotierten Turniers in Österreich verantwortlich zeichnet.

Viel Prominenz beim ProAM

Neben Huber ist die Wirtschaftvertreten durch Robert Hohensinn (Red Bull), Klaus Ennemoser (WKO NÖ), Hans Geist (Golfresort Haugschlag), Erwin Nechwatal (Hartl-Haus),Franz Eckl(NÖ-Versicherung) Gerhard Frühling, (Präsident GC Frühling) und Johann Zöchling (Transportunternehmer aus Hainfeld), sowie Franz Wittmann junior (Verantwortlicher des GC Schladming in der Steiermark).

Die Politik ist aktiv vertreten durch die Bürgermeisterin der Ramsau, Gertraud Steinacher, die Kunst durch den bekannten Schauspieler Serge Falck und die Medien durch Peter Rietzler (Laola1) und NÖN-Sportchef Bernhard Schiesser.

Limousine als zusätzlicher Anreiz

„Die Luxuslimousine von Mercedes-Benz für ein Hole-in-One gibt es allerdings nur beim Profiturnier, nur damit sich die Kollegen am Mittwoch keine falschen Hoffnungen machen“, lacht Witmann sen. Mit dem neuen Hauptsponsor Mercedes ist ihm ein echter Coup gelungen, der die EURAM Bank Open noch attraktiver macht. Die Teilnehmer des mit 250.000 Euro ohnehin schon stattlich dotierten Turniers der Challenge-Tour haben durch das Engagement dieser Weltmarke noch die Chance, in den Besitz einer EQE 300 Limousine zu kommen.

Die Voraussetzungen dafür sind klar: Wer von den 156 Spielern aus 26 Nationen auf dem Loch 18 (Par 3) als Erster ein Hole-in-One erzielt, gewinnt diesen tollen Wagen im Wert von 82.458 Euro. „Es lohnt sich jedenfalls für die Spieler, diese einmalige Möglichkeit an allen vier Turniertagen im Auge zu behalten“, sagt Wittmann.

Wiedersehen mit zwei ehemaligen Siegern

Das Starterfeld kann sich jedenfalls sehen lassen und hält Namen bereit, die durchaus einen solchen Schlag drauf haben. Zwei Titelverteidiger sind dabei, dazu kommen sechs aktuelle Saisonsieger der Challenge-Tour plus einige chancenreiche Österreicher. Zwei Namen fallen besonders auf. Einerseits Stuart Manley aus Wales, der dieses Turnier im Jahr 2021 gewonnen hat und heuer ebenfalls durch einen Sieg in Frankreich in der Bretagne seine gute Form bewiesen hat und andererseits der Deutsche Marc Hammer, der sich im Vorjahr im Adamstal seinen ersten Titel auf der European Challenge Tour sichern konnte.

Sechs weitere Sieger der heurigen Challenge-Tour

Dazu gesellen sich Benjamin Follett-Smith aus Zimbawe, der den Auftakt der Tour in Südafrika für sich entscheiden konnte, dann der Italiener Matteo Monassero, der in Dänemark erfolgreich war, der Deutsche Maximilian Rottluf der in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen hat, der Südafrikaner Dylan Mostert der bei den Nelson Mandela Championship voran lag, sowie der Engländer Sam Hutsby, der sich den Titel bei der Andalucia Challenge im spanischen Cadiz sicherte.

Regner ist aussichtsreichster Österreicher

Bei den Österreichern haben die Steirer Niklas Regner und Timon Baltl genannt. Der Niederösterreicher Maximilian Lechner, der Tiroler Maximilian Steinlechner und der Salzburger Lukas Lippold wurden von Niki Wiesberger(ÖGV)vorgeschlagen.

Wittmann und Team sind bestens gerüstet

„Wir sind für dieses Spitzenevent organisatorisch bestens gerüstet, unsere zahlreichen Klubmitglieder die freiwillig unterwegs sind, freuen sich schon auf die Aktiven und die Gäste, die uns besuchen werden“, sagt Wittmann, dessenbesonderer Dank Klubmitglied Manfred Huber gilt, sowie dem österreichischen Golfverband mit Präsident Dr. Peter Enzinger an der Spitze, dem Sportland NÖ und erstmals Mercedes Benz Österreich. „Der Platz ist in einem perfekten Zustand und sollte wieder ein echter Prüfstein für die Pros werden“, hofft der Hausherr, dass es auch einigen jungen Österreichern gelingt, am Freitag den Cut zu schaffen.

ORF Sport + überträgt Samstag und Sonntag live von den EURAM Bank Open.