Abschlussturnier des GC Adamstal bei Prachtwetter

Jede Menge Spaß bot das diesjährige Abschlussturnier beim GC Adamstal von Obmann Franz Wittmann in der Ramsau, wurde doch in einem ganz speziell ausgeklügelten Modus gespielt. An und für sich ein 6er Texas Scramble (Zählwettspiel) – quer durch den Wallerbach gab es diesmal eine kleine Änderung: Gespielt wurde vom Grün zum Abschlag! Und im Anschluss hatte jedes Team noch lustige Zusatz-Stationen zu absolvieren (Pfeil & Bogen-Wettbewerb, Gewichtschätzung eines Sägespäne-Sacks, Holzerkennung, etc.).

Sieger wurde der „Hirsch-Flight“ mit Lena Kowald, Daniel Marik, Sebastian Wittmann, Helena Gugler und Marc Komarek vor dem „Dachs-Flight“ (Nina Bruckmüller, Manfred und Katharina Spendling, Maximilian Strummer, Vivian Thurner) sowie dem „Gams-Flight“ (Patrick und Gerhard Winkler, Julia Gam, Jürgen Blaschek, Dominic Laaber, Jan Kienbichl). Am Abend wurden die Spieler mit einem köstlichen Schweinsbraten und Gansl von Claus Curn bewirtet und es wurde bis in die Nacht hinein gefeiert.