Bauer holt Silber bei österreichischen Jugendmeisterschaften

Eine tolle Performance über alle vier Wettkamptage am gepflegten Platz in Haugschlag bescherte dem Traisner Toptalent Julia Bauer die heuer bereits zweite österreichische Meisterschaftsmedaille. „Die Saison verläuft bislang optimal“, freut sich die junge Spielerin. Auch in der Woche vor den Titelkämpfen war es für Bauer schon sehr gut gelaufen. Da war sie im GC Fontana bei den allgemeinen internationalen österreichischen Meisterschaften am Start, wo sie als Jahrgangsjüngste den sensationellen zehnten Platz erringen konnte.

Topmotiviert geht es nach diesen tollen Darbietungen für Bauer schon diese Woche in Italien weiter. Mit dem Nationalteam wird sie dort ein großes internationales Jugendturnier bestreiten.