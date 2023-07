EURAM Bank Open: Franzose ist der erste Führende

Nach dem ProAM-Turnier als Auftaktevent der sechsten Auflage der mit 250.000 Euro dotierten EURAM BANK OPEN am Golfclub Adamstal in der Ramsau, wurde es am Donnerstag für die 156 Professionals und Amateure aus 26 Nationen bei geänderten Wetterbedingungen ernst. Es gab heftige Gewitter in der Nacht, die in der Früh in leichten Nieselregen übergegangen sind. Am Vormittag hat sich zwar wieder Sonnenschein durchgesetzt, doch mit nur rund 20 Grad Celsius waren die Temperaturen moderat und angenehm für die Spieler. Der für den Nachmittag prognostizierte Regen ist ausgeblieben.

Schulz nun doch nicht dabei

Ein Veränderung gab es noch im Feld. Der als elfter heimischer Spieler erst in der Schlusswoche nachnominierte Felix Schulz konnte wegen einer Verletzung doch nicht antreten, so dass sich das heimische Aufgebot endgültig aus Niklas Regner, Timon Baltl, Lukas Lipold, Bernard Neumayer, Maximilian Steinlechner, Daniel Hebenstreit, Maximilian Lechner, Uli Weinhandlund den beiden niederösterreichischen Amateurspielern Timo Wöll und Maximilian Klaus zusammensetzte.

Überraschung an der Spitze

Im Kampf um die Leaderposition nach dem ersten Tag gab es eine Überraschung. Nicht einer der heurigen Saisonsieger hatte die Nase vorne, sondern der Franzose Robin Roussel konnte sich mit einer sehr gleichmäßigen Leistung mit sieben unter Par an die Spitze des Feldes setzen. „Dieser Kurs liegt mir ich habe mich von Beginn an sehr gut gefühlt und konnte mich so mit dem gewonnenen Optimismus von Hole zu Hole steigern“, freute er sich nach seiner Rückkehr im Klubhaus. „Ich habe viele Greens getroffen und daher neun Birdies bei zwei Bogeys gespielt“, war er mit dem Score bei seinem erstmaligen Antreten in Adamstal sehr zufrieden. „Der Kurs ist sehr interessant und ich hoffe, meine Form hält auch noch für die nächsten Tage an.” Mit sechs unter Par folgt der Australier Ryan Ruffels der bei sieben Birdies ein Bogey verzeichnen musste. Der 25-jährige ist bislang auf der European Tour noch ohne Sieg.

Licht und Schatten bei den Österreichern

Bei den Österreichern gab es Licht und Schatten. Größter Pechvogel war der 25-jährige Daniel Hebenstreit. Der Brunner konnte sich mit einer sehr soliden Leistung mit drei unter Par bis auf Gesamtrang fünf nach vor arbeiten, ehe er dann auf Hole 7 ein Zehner-Bogey kassieren musste. Damit fiel er mit +2 auf den geteilten 125. Platz zurück. Maximilian Lechner vom GC Föhrenwald war lange Zeit gut unterwegs. Auf den ersten Neun erspielte er ein Birdie und acht Scores mit Par. Dann ging es auf den zweiten Neun aber für ihn rapide bergab. Drei Bogeys und ein Doppelbogey sowie zwei Birdies, am Ende des Tages fiel er mit diesem Ergebnis auf drei über zurück.

Lipold schafft einzigen Eagle

Lukas Lipold und Niklas Regner wurden von Haus aus gute Chancen auf den Cut gegeben, doch auch sie blieben mit jeweils eins über Par hinter ihren Erwartungen. Beide müssen auf eine deutliche Steigerung am zweiten Tag hoffen, damit die Wettkampfwoche für sie nicht vorzeitig am Freitagabend zu Ende geht. Dabei war Lipold mit seiner Leistung eigentlich ganz zufrieden, nur der Score hat trotzdem am Ende nicht gepasst. „Das lange Spiel hat geklappt, aber beim putten gab es heute Schwierigkeiten für mich.“ Neben einem Birdie schaffte Lipold als einziger am ersten Tag auch ein Eagle, aber leider am falschen Loch, um die ausgelobte Mercedes-Limousine für sich reklamieren zu dürfen. Nur wer am 18. Loch vom Abschlag aus den ball versenkt, darf das über 80.000 Euro teure Gefährt mit nach Hause nehmen.

Regner hadert mit dem Platz, Wöll mit dem Wind

Regner haderte auch mit dem Platz: „Meine Stärke ist sicher das lange Spiel und das kommt hier einfach nicht zur Geltung!“ Nach gutem Beginn fiel er mit zwei billigen Bogeys und gar einem Doppel-Bogey auf +3 zurück. „Dadurch entstand für mich großer Druck, aber es mir doch noch gelungen etwas Boden gut zu machen“, lebt die Hoffnung auf den Cut bei ihm noch. Der 23-jährige Lokalmatador Timo Wöll, der heuer in Abwesenheit von Präsidentensohn Wittmann erstmals eine Wildcard erhalten hatte, bot als Amateur mit +3 eine ansprechende Leistung. Wölls größter Gegner war trotz seiner Platzkenntnisse im Adamstal der drehende Wind. Da er zu den frühen Startern zählte, war der bei ihm noch extrem böig. „Ich hatte einen etwas schwierigen Beginn“, klagte der St. Veiter. „Der Wind drehte sich und da entstanden diverse Schwierigkeiten mit den Schlägen“, hofft der Spieler des Ausrichterklubs GC Adamstal auf ein besseres Score am zweiten Tag.

Niklas Regner wurde von allen Österreichern aufgrund seiner aktuellen Form die beste Chance auf einen Spitzenplatz zugebilligt. Der 24-Jährige vom GC Murhof bevorzugt aber das lange Spiel, am GC Adamstal ist jedoch das Spiel mit den kurzen Eisen zu seinem Leidwesen am ersten Tag der EURAM Bank Open essenziell. Foto: GEPA pictures

Steirer Baltl kam am besten zurecht

Bester Österreicher wurde der 28-jährige Steirer Timon Baltl, der mit seinem Score von Zwei unter Par zufrieden war. Er klagte zwar ebenfalls etwas über den Wind am Beginn seiner Runde, kann aber zuversichtlich sein, den Cut zu schaffen. Entsprechend zufrieden gab er sich nach seiner Runde am ersten Tag.„Es war sehr anstrengend, denn wegen des drehenden Windes musste man sehr konzentriert sein, um den richtigen Zeitpunkt des Abschlags zu wählen“, meinte er. „Es war von mir trotzdem eine solide Leistung, die auch mit vier Birdies bei zwei Bogeys belohnt wurde.“