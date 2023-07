EURAM Bank Open: Südafrikas „Wunderkind“ gibt Führung nicht mehr her

Auch am Schlusstag dieses Events im Rahmen der Challenge-Tour herrschte Kaiserwetter in der Ramsau, was für hervorragende Stimmung bei den Aktiven zu Beginn der Runde beitrug. Die vielen freiwilligen Volontärs sorgten für einen perfekten Ablauf und lasen den Pros alle Wünsche von den Augen ab.

Auf und Ab bei Baltl

Auch der einzige Vertreter des österreichischen Golfverbands (ÖGV), der 28-jährige Timon Baltl hatte den Ärger des gestrigen Tages, der mit drei Bogeys auf den letzten drei Löchern äußerst unglücklich geendet ist, weitestgehend verdrängt. Der Steirer startete mit Par in den letzten Tag und schaffte es gleich auf Hole 10 - die Hälfte des Felds startete aufgrund der vielen Athleten, die den Cut geschafft hatten, von dort in die Schlussrunde - ein Birdie zu erzielen. Aber Hole 13 brachte mit einem Bogey wieder Ernüchterung. Das Auf und Ab in seinem Spiel ging zunächst weiter. Ein weiteres Birdie auf 15 sowie der Umstand, dass er die 16, 17 und 18, bei denen er am Vortag „ausgeleert“ hatte, mit Par bewältigen konnte, sollte eigentlich Mut geben. Leider stelle sich neuerlich ein Bogey auf Hole 2 ein. Dann ging es aber aufwärts, Hole 3 und 6 brachten ihm je ein Birdie, so dass Baltl seine Runde nach einem Bogey am letzten Loch mit eins unter Par abschloss. Das bedeutete im Turnier als einziger Österreicher Endrang 50 mit 1.050 Euro Preisgeld. Zufrieden war er damit natürlich nicht: „Es ist zwar ein bisschen besser gelaufen als gestern, aber wenn ich die ganze Woche bilanziere dann war ich mit meiner Leistung nicht zufrieden und hoffe, dass es nächste Woche in Deutschland besser laufen wird.“

Der einzige Österreicher auf den gepflegten Fairways des GC Adamstal beim EURAM Bank Open 2023 war Timon Baltl. Am Ende belegte er den 50. Platz. Foto: GEPA pictures

Manley nimmt sich gleich aus dem Titelrennen

Im Spitzenkampf fiel das zu erwartende Generationen-Duell zwischen dem 19-jährigen Casey Jarvis und dem 44-jährigen Waliser Stuart Manley gleich am Beginn aus. Manley der gestern noch den bestehenden Platzrekord mit 61 Schlägen einstellte, hat auf den Holes 4 und 5 jeweils ein Bogey kassiert und ist damit weiter zurückgefallen. Aber auch Jarvis schwächelte mit einem Doppelbogey auf der Vier und einem Bogey auf der 5. Damit sank sein Vorsprung auf nur mehr drei Schläge auf seine neuen Verfolger Euan Walker (SCO) beziehungsweise Julian Suri (USA) mit je 13 unter Par. Auch der führende Franzose nach Tag eins, Robin Roussel, meldete sich mit Vier unter Par zurück. In der Folge zog aber der Südafrikaner wieder davon und alles sah nach einem sicheren ersten Challenge-Toursieg für den Teenager aus.

Ein Schotte zeigt sich gar nicht geizig mit Birdies

Aber da war noch der Schotte Walker, der für ein dramatisches Finale sorgen sollte. Er pirschte sich langsam mit einem Eagle und einem weiteren Birdie heran. Vor dem letzten Hole 18 lag Casey Jarvis mit einem Schlag vor Euan Walker. Das letzte Score musste also entscheiden. Walker hatte zwar die Chance mit dem Südafrikaner gleich zu ziehen, vergab aber diese Möglichkeit ganz knapp. Hingegen behielt Jarvis seine Nerven und spielte Par, was in der Endabrechnung seinen ersten Sieg auf der Challenge Tour bedeutete. Wie alle zeigte aber auch der Sieger am Mercedes kein Interesse und "verweigerte" ein Hole-in-One am 18. Loch, das den Gewinn desselben bedeutet hätte.

Die beste Schlussrunde spilte der Schotte Euan Walker, was ihn noch auf den zweiten Platz nach vor spülte. Und fast hätte er Jarvis noch in ein Stechen gezwungen. Sichtlich zufrieden mit sich lüpfte er nach dem 18. Loch seine Kappe. Foto: GEPA pictures

Lobgesänge vom Sieger auf den Platz

Dementsprechend euphorisch waren die Gefühle des Youngsters noch auf dem Green: „Es hat heute alles sehr einfach ausgeschaut, aber es war für mich sehr schwierig diesen ersten Sieg sicherzustellen. Dabei hat mir mein Großvater im Himmel geholfen. Ihm, sowie meiner Partnerin verdanke ich es, dass ich mit dem Golfsport jetzt soweit gekommen bin. Besonderer Dank geht an meinen Caddy Endries, er hat mich immer beraten und mich so erfolgreich im Turnier gehalten. Großer Dank geht an den Veranstalter Franz Wittmann, den Sponsor EURAM Bank mit Manfred Huber und allen Volontärs.“ Und der sympathische Südafrikaner, der schon die ganze Woche vom Platz geschwärmt hatte, betonte seine Liebe zu dieser Anlage in der Ramsau sehr zur Freude von Hausherr Franz Wittman nochmals: „Ich möchte betonen, dass ich diesen einmaligen Golfplatz für einen der Schönsten halte, auf dem ich je gespielt habe.“

Der letzte Bal ist gefallen, Casey Jarvis der erste Sieg auf der Challenge-Tour nicht mehr zu nehmen. Der 19-Jährige jubelte angemessen lautstark. Foto: GEPA pictures

Der Lohn für eine sensationelle Turnierwoche auf den saftigen Greens in der Ramsau: Der Name Casey Jarvis ist nun in den Pokal eingraviert und dazu gibt es noch 40.000 Euro aufs Konto des Südafrikaners. Foto: GEPA pictures

Roussel spielt nach Hitzekollaps zwei Birdies

Dramatisch gestaltete sich der Tag für Roussel, der im drittvorletzten Flight mit neun unter Par unterwegs war. Vermutlich durch die große Hitze kam es bei ihm aber zwischen Hole 12 und 13 zu einem medizinischen Notfall, der vor Ort erfolgreich behandelt wurde. Danach konnte der Franzose nachspielen, wobei ihn ein Referee der Challenge-Tour begleitete. Für Roussel gab es ein Happy End mit zwei weiteren Birdies nach seiner zwischenzeitlichen Ohnmacht. Am Ende reichte es zum vierten Gesamtrang, der mit 15.000 Euro belohnt wurde. Sieger Jarvis erhielt einen Scheck über 40.000 Euro. Die mehr als 80.000 Euro teure Mercedes-Limousine, die an jenen ausgelobt worden wäre, der als erster an den vier Wettkampftagen ein Hole-in-One auf Loch 18 erzielt hätte, verschmähten die Pros allerdings.

Auch Hauptsponsor Huber euphorisch

Begeistert zeigte sich Manfred Huber, der Vorstandsvorsitzende der EURAM Bank vom heurigen Turnier: „Vom toll besuchten Pro-AM-Turnier zu Beginn, wo sich viele bekannte und prominente Leute überzeugen konnten, wie schwer es ist, auf diesem Platz den Ball in die 18 Holes zu bringen, haben uns dann von Donnerstag bis Sonntag die Professionals gezeigt, wie es richtig geht. Die hohen Temperaturen haben allen alles abverlangt, aber am Ende gab es einen würdigen Sieger, von dem wir sicher noch mehr hören werden.“ Huber bedankte sich beim GC Adamstal, dessen Präsidenten Franz Wittmann und dem gesamten Team. „Es wurde einmal mehr bewiesen, dass man hier im Adamstal Spitzengolf mit der Challenge-Tour nach Österreich erfolgreich abwickeln kann“, hofft er wie alle Golffreunde auf eine siebente Auflage im kommenden Jahr. „Wir von der EURAM Bank würden diesen eingeschlagenen Weg gern erfolgreich weiter fortsetzen.“

Nach den 6. ist vor den 7. EURAM Bank Open

Ganz besonders zufrieden war natürlich auch Franz Wittmann selbst, der bei seiner Danksagung ganz oben begann: „Der Wettergott hat uns trotz mancher Regen- und Gewitterprognose nicht verlassen! Wir haben dadurch ein Turnier an allen fünf Tagen ohne Unterbrechung oder Verschiebung spielen können. Dadurch hatten wir auch beste äußere Bedingungen“, freut er sich. Noch nie zuvor haben daher auch so viele Pros den Cut im Adamstal geschafft wir heuer. Natürlich bedankte sich auch Wittmann bei allen Partnern und Sponsoren, ganz besonders aber bei den Klubmitgliedern. „Ohne deren ehrenamtliche Mitarbeit wäre es unmöglich, so einen Großevent zu veranstalten.“ Besonders hob er aberManfred Huber hervor, dazu den österreichischen Golfverband mit seinem Präsidenten Dr. Peter Enzinger, das Sportland NÖ, Interwetten und erstmals auch Mercedes-Benz Österreich. Und die Vertreter der Challenge-Tour, die tatkräftig am Erfolg des Turniers beigetragen haben, ließen wissen, dass sie die Ramsau auch im kommenden Jahr gern als Fixpunkt im Tourkalender sehen würden.