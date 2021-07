Nachdem im letzten Jahr die European Tour beim GC Adamstal einen bleibenden Eindruck hinterließ, ist heuer wieder die European Challenge Tour mit allen ihren Stars am Start. Zuletzt war dies im Jahre 2018 mit Sieger Darius van Driel (Niederlande) und 2019 mit dem schottischen Triumphator Calum Hill der Fall. Aber bereits in den Jahren 2006 bis 2008 war der GC Adamstal mit seinem populären Präsidenten Franz Wittmann Gastgeber der European Challenge Tour, wobei der Spanier Rafa Cabrera Bello seinen ersten Sieg als Profi feiern konnte.

Franz Wittmann erinnert sich gerne zurück: „Wir sind stolz, dass der spätere Ryder-Cup-Spieler seine Profi-Karriere im Jahre 2006 erfolgreich bei uns begonnen hat.“ Kehren wir ins Heute zurück: Nach der Covid-Krise kehrt auch ins Golf langsam wieder Normalität ein. „Natürlich müssen wir uns noch an Regeln halten und werden dieses Event noch ohne Zuschauer abhalten“, freut sich Wittmann aber, dass dem Turnier die EURAM Bank wieder als Namensgeber mit Manfred Huber an der Spitze hilfreich unter die Arme greift, ebenso das Sportland NÖ und der ÖGV.

„Großartig ist auch, dass wir mit dem 22-jährigen Steirer Niklas Regner einen Spieler haben, dem es heuer bei seinen ersten drei Turnieren auf der European Challenge Tour gelungen ist, durch absolute Spitzenergebnisse als Neo-Profi in der Road of Mallorca bis auf den 37. Platz nach vorn zu stoßen“, hofft Wittmann, dass Regners Form anhält. Natürlich drückt er aber auch die Daumen, dass auch viele der übrigen heimischen Pros den Cut erreichen, wie das zuletzt bei den Open de Bretagne mit Niklas Regner (4.), Martin Wiegele, Timon Baltl und Lukas Nemecz der Fall war. Neben den besten Österreichern wird aber auch wieder europäische Golfspitze am Start sein.