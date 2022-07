EURAM Bank Open: Wittmann gibt für sein Turnier alles

Werbung

Nachhaltig in Erinnerung ist Franz Wittmann noch das Jahr 2020, als „sein“ GC Adamstal alleiniger Ausrichter eines Bewerbs der European Tour mit dem sagenhaften Preisgeld von 500.000 Euro war. In all den Jahren davor und danach organisierte der Klub seit 2006 regelmäßig Turniere der European Challenge Tour.

Zuletzt in den Jahren 2018 mit dem niederländischen Sieger Darius van Driel, 2019 mit dem schottischen Triumphator Callum Hill und im Vorjahr mit dem Waliser Stuart Manley. Auch heuer erwartet man bei den EURAM Bank Open wieder ein internationales Klassefeld im Sportland NÖ.

Spitzengolf von Donnerstag bis Sonntag

Dementsprechend motiviert ist Präsident Franz Wittmann: „Was ich am Beginn gleich festhalten möchte, die Golffans können wieder zu uns kommen und können beim Turnier den Pro’s ganz genau auf die Finger schauen“, lädt er alle Golffans von Donnerstag bis Sonntag in die Ramsau ein, um Spitzengolf beizuwohnen. Und Wittmann freut sich auch, dass Klubmitglied Manfred Huber mit der EURAM Bank wieder als Namensgeber und Hauptsponsor mit an Bord ist..

„Seit Jahren unterstützt er uns wesentlich, um das Turnier überhaupt ausrichten zu können“, bedankt sich Wittmann. Damit war es auch möglich, das Preisgeld von bisher 190.000 auf heuer 250.000 Euro zu erhöhen.

„Dies ist aber auch dem Sportland NÖ und dem österreichischen Golfverband, mit seinem Präsidenten Dr. Peter Enzinger an der Spitze, geschuldet“, erklärt Wittmann, der außerdem hofft, dass der heimische Golfnachwuchs diese Möglichkeit ergreift, sich beim Turnier zu profilieren. „Mein größter Wunsch für diese Woche wäre es, dass möglihst viele Österreicher den Cut schaffen“, erklärt Wittmann.

ProAM-Turnier am Mittwoch als beliebter Promitreff

Im Vorfeld der EURAM Bank Open findet am Mittwoch das schon traditionelle ProAm-Turnier statt. Dabei werden 25 Pro’s mit jeweils drei Amateuren um 12 Uhr mittels Kanonenstart auf die Runde geschickt.

Rolanda und Franz Wittmann senior sind dabei gemeinsam mit dem ÖGV und der EURAM Bank die Gastgeber für die internationalen und nationalen Gäste. „Viele der Pro’s sind an der Teilnahme interessiert, können sie dabei doch den sehr schwierigen Kurs im Adamstal noch besser vor Turnierbeginn kennenlernen“, weiß Wittmann.

Die EURAM Bank als Namensgeber ist durch den Vorsitzenden des Vorstands Manfred Huber vertreten, in seinem Flight findet man auch Franz Wittmann senior, der nicht nur der Präsident des Veranstalters Golfclub Adamstal ist, sondern gemeinsam mit Ali Al-Khaffaf auch für die Organisation dieses Großevents verantwortlich zeichnet.