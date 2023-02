Maja Dultinger siegt in Portugal

Werbung

Maja Dultinger hat dieses Jahr zur Saisonvorbereitung und Gewöhnung an Gras zwei Turniere in Portugal gespielt, im Penha Longa Golf Resort in der Nähe von Estoril.

Das erste Turnier, die „Portuguese Intercollegiate Open“ war von 4 bis 7 Februar. Hier hat die Schülerin des Sportleistungszentrums St. Pölten bis kurz vor Schluss geführt, ist aber dann durch eine länger Unterbrechung etwas aus dem Rhythmus gekommen und ist dann am Ende Dritte geworden. Die U-18-Wertung hat Dultinger gewonnen. In der zweiten Runde des Turniers hat sie mit 2 unter par (70 Schläge) ihre bislang beste Runde gespielt.

Das zweite Turnier, die „Atlantic Youth Trophy“ hat von Freitag bis Sonntag stattgefunden. Bei schwierigen und teils stürmischen Bedingungen hat Dultinger eine starke Leistung geboten und die Konkurrenz dominiert. Am Ende hat sie mit acht Schlägen Vorsprung auf die Zweitplatzierte Mia Lena Hofmann (GER) gewonnen.

Trainer Bosch gibt die Richtung vor

Trainer Martin Bosch sieht sich im Trainingsaufbau bestätigt. „Wir haben uns dieses Jahr im Winter auf meinem Golfsimulator vorbereitet und sind in den Weihnachtsferien nicht auf Trainingswoche in den Süden geflogen. Zum einen, um weiter auch an der Physis arbeiten zu können und zum anderen, um den Reisestress zu reduzieren.“

Dafür ist Dultinger nun mit ihrer Mutter Gina gleich zwei Wochen nach Portugal geflogen und hat dort die zwei Turniere der Global Juniors Tour gespielt. Nach den beiden Top-Ergebnissen ist Bosch zuversichtlich für die Saison: „Bis zu den nächsten Turnieren können wir uns jetzt im Februar und März nochmals in Ruhe vorbereiten.“