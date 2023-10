Matchplay: Erste Staatsmeisterschaftsmedaille für Julia Bauer

„Julia stand bei österreichischen Meisterschaften bislang dreimal am Stockerl, doch dieses Mal ist es schon noch einmal eine andere Hausnummer“, ist auch Vater Roland mächtig stolz. Schließlich hat seine Tochter erstmals in der allgemeinen Klasse zugeschlagen, ist somit also Vizestaatsmeisterin!

Die Saison ist für die 15-Jährige damit aber noch nicht vorbei. Weiter geht es in 14 Tagen mit dem Finale der Austrian Juniors Golftour in Bad Tatzmannsdorf. Trainer Martin Bosch, mit dem sie bei ihrem Heimverein GC Adamstal ideale Trainingsbedingungen vorfindet, zeigt sich auch diesbezüglich sehr zuversichtlich. „Julia ist heuer immer besser in Form gekommen und bei den Damen in Österreich richtig im Vormarsch“, ist auch er begeistert von den Fortschritten seines Schützlings.