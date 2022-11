Meilenstein für Dultinger: Erste Runde unter Par

Werbung

Nach ihrem Premierensieg in Frankreich konnte Maja Dultinger, seit Herbst Schülerin des Sportleistungszentrums St. Pölten, vom Golfclub Adamstal von Franz Wittmann, Anfang November auch in Italien triumphieren.

Die erste Runde im Bogogno Golf Resort konnte Dultinger, die erst am 26. Oktober ihren 16. Geburtstag gefeiert hat, erstmals unter Par (71 Schläge) absolvieren und legte damit den Grundstein für ihren Erfolg.

„Die beiden weiteren Tage spielte sie sehr solides Golf und konnte so mit zwei Runden von eins über Par die Zweitplatzierte Clara Bürger aus Deutschland um drei Schläge distanzieren“, freut sich ihr Trainer Martin Bosch.

Mit dem Sieg Anfang Oktober im Golf du Kempferhof (Frankreich) hatte Dultinger bereits ihr großes Saisonziel geschafft, nämlich die Aufnahme in die Amateurweltrangliste. Bevor es in eine kurze Golfpause Anfang Dezember geht, spielt sie nun Mitte November noch ein GJG-Turnier an der Praia del Rey in Portugal.