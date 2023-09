Schülercup: Gesamtsieger kommt vom GC Adamstal

Luca ist Absolvent der MD SKI&GOLF Mittelschule und wird von Martin Bosch trainiert, dessen Freude groß ist: „Diese Erfolge sind Beleg für die tolle Aufbauarbeit in der MD Lilienfeld“, ist er überzeugt. Um Kindern im Bezirk noch früher zu ermöglichen, mit dem Golfsport zu beginnen, bietet Bosch gemeinsam mit Sebastian Wittmann ab sofort das „Adamstaler Eagles Kindertraining“ an. Dieses richtet sich an Volksschülerinnen und Volksschüker der 2. bis 4. Klassen im Bezirk Lilienfeld und wird im Golfclub Adamstal jeden Dienstag und Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr angeboten. Nähere Informationen unter Teleon 0664/440 63 84.