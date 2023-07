Tom Lewis führt seinen Flight zum ProAM-Sieg

Die zur Challenge-Tour zählenden EURAM Bank Open wurden am Mittwoch mit dem traditionellen ProAm-Turnier gestartet. Franz Wittmann als Präsident des Veranstalterclubs GC Adamstal hatte gemeinsam mit Manfred Huber, dem Bossder EURAM-Bank als Namensgeber des Turniers, zu diesem Event geladen. Man sah viel Prominenz mit klingenden Name. Viele kannten den einzigartigen Platz schon aus den Vorjahren und waren auch heuer wieder gerne in die Ramsau gekommen. Bei traumhaftem Wetter und perfekten Platzbedingungen wurden25 Flights um punkt 12 Uhr mittels Kanonenstartin den Wettkampf entlassen.

Traum vom Hole-In-One auf Loch sechs blieb unerfüllt

Vor allem das sechste Loch (Par 3) hatten die Spieler besonders im Blick, denn bei einem Hole-in-One hätte eine Reise zum Ryder-Cup gewunken. Doch es sollte ein Traum bleiben, ein Eagle wollte an diesem Tag keinem gelingen, auch nicht auf Loch sechs.

Die besten Pros nützten das ProAm auch zu Trainingszwecken

Die Pros bei diesem ProAM-Bewerb waren durch den zweifachen Saisonsieger Matteo Manassaro aus Italien, durch den Gewinner der EURAM Bank Open 2021 und Saisonsieger 2023, Stuart Manley aus Wales, durch die Saisonsieger Sam Hutsby (England), Dylan Mostart und JJ Senekal (beide Südafrika) sowie Titelverteidiger Marc Hammer (GER) vertreten. Pros aus Österreich waren die beiden Steirer Niklas Regner und Timon Baltl.

Red Bulls General Manager beehrte den GC Adamstal und stand im Siegerflight

Neben Manfred Huber war die Wirtschaft durch Robert Hohensinn (Red Bull), Klaus Ennemoser (WKO NÖ), Hans Geist (Golfresort Haugschlag) Erwin Nechwatal (Hartl Haus), Franz Eckl (NÖ-Versicherung), Gerhard Frühling (Präsident GC Frühling), Johann Zöchling (Transportunternehmer aus Hainfeld) und Franz Wittmann junior (Verantwortlicher des GC Schladming in der Steiermark) vertreten.

Hausherr Franz Wittman, Hauptsponsor Manfred Huber und ÖGV-Präsident Peter Enzinger luden zum ProAM und spielten gemeinsam in einem Flight, den der Italiener Matteo Manassaro anführte. Den erhofften Sieg konnte aber auch der zweifache Sieger heuer auf der Challenge-Tour für sie nicht sicherstellen. Foto: GEPA pictures

Für den Sport waren Peter Enzinger (Präsident des österreichischen Golfverbands), Niki Wiesberger (Eventkoordinator beim ÖGV), Hans Pum (Ex-Direktor beim ÖSV), Gerhard Zadrobilek(Sieger der Österreich-Radrundfahrt 1981) sowie eben Hubert Neuper und Marc Digruber am 18-Loch-Platz in der Ramsau unterwegs.

Die Politik war aktiv vertreten durch Ramsaus Bürgermeisterin Gertraud Steinacher und die Kunstdurch Schauspieler Serge Falck, dem erst kürzlich das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen wurde.

ProAM ist nicht nur Gesellschaftsevent, sondern bietet auch guten Sport

Der Sieg im ProAM ging mit -39 Nettopunkten an das Quartett mit dem Engländer Tom Lewis als Pro an der Spitze. Auf Platz Zwei führte mit -35 Netto-Punkten der südafrikanische Pro JJ Senekal die Amateure Bernd Rekirsch, Wolfgang Supperer und Sebastian Klinger.

Die Besten im Spiel Nearest the Pin waren bei den Ladys Andrea Whitzany und bei den Herren Thilo Senst. Beim longest Drive gewann bei den Damen Bürgermeisterin Steinacher und bei den Herren ging der Preis an Sebastian Klinger.

Die Siegerehrung fand im Anschluss an das Turnierim Klubhaus des GC Adamstal statt. Für kulinarische Leckerbissen sorgte das Team um den Haubenkoch Claus Curn.