Traisens Bauer steht im Nachwuchsnationalteam

Anfang Juni wurde Julia Bauer erstmals vom österreichischen Golfverband (ÖGV) zu einem Auslandsturnier ins slowakische Nitra entsendet. Am ersten Tag spielte die 16-Jährige erstmals in ihrer Karriere eine Parrunde und setzte sich damit sogar in Führung. Nach drei Tagen verpasste sie als vierte den Stockerlplatz denkbar knapp.

Am Wochenende war Bauer dann auch bei den allgemeinen internationalen österreichischen Amateurmeisterschaften in Linz am Start. Nach dem dritten Tag schaffte sie als jüngste Teilnehmerin den Cut und beendete das Turnier am Sonntag mit einer Runde von 4 über Par, was am Ende den 18. Platz in der allgemeinen Klasse bedeutete. „Wichtig für Julia war, dass sie in diesem starken Feld Erfahrung sammeln konnte“, meint Trainer Martin Bosch, der sich über die Fortschritte seines Schützlings sehr erfreut zeigt.