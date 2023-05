Vorbereitungen für die EURAM Bank Open laufen

Die EURAM Bank Open beim GC Adamstal von Franz Wittmann in der Ramsau bringt auch heuer wieder Spitzengolf nach Niederösterreich! Schließlich geht es für die Profis um einen Preisgeldtopf von 250.000 Euro. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Event der Challenge Tour bereits auf Hochtouren. In den nächsten Tagen wird der Deputy-Director of Tour Agronomy gemeinsam mit dem Tour-Direktor eine genaue Inspektion über den Platzzustand durchführen.

Franz Wittmann ist als oberster Boss des Golfclub Adamstal zuversichtlich, dass die Anlage zur vollsten Zufriedenheit abgenommen wird: „Wir haben schon jetzt sehr gute Bedingungen, obwohl es in den letzten Tagen bei uns noch Schneefall gegeben hat“, sieht er sich trotz der Wetterkapriolen bestens gerüstet und freut sich schon auf die Challenge Tour. „Rein sportlich hoffe ich, dass es einigen heimischen Akteuren gelingen wird, den Cut zu schaffen. Dies wäre für uns auch eine echte Bestätigung dafür, dass es sich immer wieder lohnt, so ein Spitzen-Golfevent nach Österreich zu bringen.“

Mercedes-Benz Österreich als zweiter Großsponsor dabei

Um ein solch großes Event auf die Beine zu stellen, bedarf es natürlich vieler freiwilliger Helfer des Klubs sowie treue Partner wie den Hauptsponsor EURAM Bank, aber auch weitere wichtige Sponsoren. So konnte heuer mit Mercedes-Benz Österreich ein neuer wichtiger Partner für das Turnier gewonnen werden. „Mein Dank gilt schon jetzt allen Helfern, Sponsoren und auch Verantwortlichen der Challenge-Tour“, ohne die dieses Turnier nicht stattfinden könnte“, erklärt Wittmann.

Für Mercedes-Benz Österreich erklärt Unternehmenssprecher Bernhard Bauer das neue Engagement in der Ramsau: „Golf steht seit jeher für Perfektion, Leidenschaft und dem Streben nach Bestleistung. Eigenschaften, mit denen auch wir uns als Marke identifizieren: Mercedes-Benz hat den Anspruch, die begehrenswertesten Fahrzeuge der Welt zu bauen und für unsere Kundinnen und Kunden individuelle Mobilitätslösungen auf höchstem Niveau anzubieten. Dieses spiegelt sich auch im professionellen Auftreten des Turniers und im unermüdlichen Einsatz des gesamten Teams rund um Franz Wittmann“, sei man daher stolz Partner der EURAM Bank Open zu sei. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Mercedes-Benz den Golfsport auf der ganzen Welt, von der Partnerschaft mit den renommiertesten Majors, Turnieren, Spielerinnen und Spielern bei den Profis bis hin zu den Amateurinnen und Amateuren der größten globalen Einladungsserie, der Mercedes-Trophy. Dazu ist man Partner des Österreichischen Golf Verbands, welcher ebenfalls zu den Partnern der EURAM Bank Open zählt.