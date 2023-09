Wöll und Bauer verteidigen ihre Klubtitel

Insgesamt nahmen an die 90 Mitglieder am zweitägigen Zählwettspiel-Turnier auf der fein herausgeputzten Anlage der Familie Wittmann teil und spielten heuer zwei Runden auf dem 18-Loch-Championship-Course. Und es gab tolle Leitungne zu bestaunen, vor allem von den alten und neuen Klubmeistern. Timo Wöll siegte mit 135 und Julia Bauer mit 154 Schlägen.

Julia Bauer und Timo Wöll sind die alten und neuen Klubmeister des GC Adamstal. Foto: GC Adamstal

Am Sonntag wurde zusätzlich noch das Stablefordturnier am Wallerbach Course über 18-Loch ausgetragen. Nettosiegerin in der Gruppe A wurde dabei Doris Deutsch mit 35 Nettopunkten. In der Gruppe B setzte sich Markus Pachler (38) und in der Gruppe C Wolfgang Bauerhansl (34) durch. Der Abend fand dann seinen gemütlichen Ausklang auf der Terrasse des Klubrestaurants von Claus Curn.