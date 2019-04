Am Karsamstag starteten bei traumhaftem Frühlingswetter an die 80 Mitglieder und Gäste des GC Adamstal beim Eröffnungsturnier mit einem gemütlichen Vierer-Texas-Scramble traditionell in die heurige Saison.

Über den Bruttosieg konnten sich Jürgen Blaschek, Dominic Laaber, Wolfgang Lagler und Jan Kienbichl freuen. In der Nettoklasse spielten sich Hausherr Franz Wittmann mit seinen Spielkollegen Isabella Farcher, Franz Gaupmann und Oswald Vit auf den sensationellen ersten Platz.

Der zweite Rang ging an Franz Bosch, Beatrix Wöll-Bosch, Timo Wöll und Helge Wöll, Dritte wurden Ludwig Garabits, Leopold Schweiger, Franz Teubenbacher und Patrick Zöchling.

Seinen Ausklang fand das Turnier bei einem leckeren Backhendl im „Claus Curn Golf und Genuss Restaurant Adamstal“. „Die Bäckerei Singraber stellte das tolle Gebäckkunstwerk bereit“, bedankt sich Franz Wittmann.