Am Mittwoch beginnt beim Golfclub Adamstal mit den Euram Bank Open das zweitgrößte heimische Golfturnier. Veranstalter dieses Events, das zur European Challenge Tour zählt, sind neben dem GC Adamstal mit Golfklubesitzer Franz Wittmann an der Spitze, der österreichische Golfverband mit Präsident Peter Enzinger, Generalsekretär Robert Fiegl und Sportdirektor Niki Zitny sowie die Golf-Open-Event mit Ali Al-Khaffaf und Niki Wiesberger. Man spielt um ein Preisgeld von nicht weniger als satten 180.000 Euro.

Namensgeber ist die Euram-Bank, dessen Vorstandsvorsitzender Manfred Huber schon in der Vergangenheit das Turniergeschehen im Adamstal sehr wesentlich unterstützt hat und auch der Initiator war, dass man nach zehnjähriger Absenz wieder ein Profi-Turnier das zur Challenge-Tour zählt, organisiert hat.

Nicht weniger als derzeit fünf Turniersieger der heurigen Challenge-Tour werden im Adamstal dabei sein. Spitzenmann sollte der 28-jährige Däne Joachim Hansen sein, der heuer schon die Türkish Airlines Challenge in Antalya und die Made in Denmark Open in seiner Heimat gewonnen hat. Er liegt damit auch im Ranking „Road to Ras Al Khaimah“ an der Spitze.

Auch zwei erfolgreiche Briten werden abschlagen, zum einen der Waliser Stuart Manley, die Nummer vier im Ranking, der die Hauts de France Open für sich entschied, und der Schotte David Law, der sich als Sieger in seiner Heimat bei der Scottish Hydro Challenge eintragen konnte. Der fünfte Sieger kommt aus Portugal, heißt Pedro Figueiredo, ist 27 Jahre alt und hat die KPMG-Trophy in Belgien für sich entschieden.