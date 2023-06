Hattrick für Zickbauer und Köberl

Weder von extrem heißen Temperaturen noch von nicht zugestelltem Gepäck, das ihre gesamte Rennausrüstung enthielt, ließ sich die 10-jährige Wilhelmsburgerin Christina Zickbauer (SC Voith) bei den Rennen in Schweden beirren und konnte dank Leihausrüstung den ersten der insgesamt drei Slaloms an diesem Wochenende bestreiten und prompt gewinnen. Auch am Samstag und am Sonntag lachte Zickbauer als strahlende Siegerin bei den Schülern 12 weiblich vom Podest.

Dieser Hattrick gelang auch ÖSV-Kollege Florian Köberl. Der Rohrbacher konnte in der Klasse Schüler 16 männlich alle drei Slaloms für sich entscheiden. Und der 2012 geborene Helge Gudd durfte sich am Rennwochenende, nach seinem Ausfall am Freitag, doch noch über zwei Siege in der Klasse Schüler 12 männlich freuen. Ebenfalls erfolgreich zeigte sich seine Schwester Imke, die an allen drei Tagen, bei den Schülern 14 weiblich am Podest stand. Am Freitag als Erste, samstags und sonntags jeweils als Zweitplatzierte.

Betreut wurden die jungen Athleten in Schweden unter anderem von Ex-Grasski-Profi Ingrid Hirschhofer, die wie gewohnt mit den Kids den jeweiligen Kurs besichtigte. Mit diesen tollen Erfolgen im Gepäck und um eine weitere Erfahrung reicher wurde am Sonntag die gemeinsame Heimreise via Stockholm angetreten.