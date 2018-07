Am Wochenende fanden in Schwarzenbach bei St. Veit FIS-Grasskirennen statt. Veranstaltet wurden die Rennen vom BSV Voith und dem WSV Traisen. Aus sieben Nationen waren 44 Erwachsene und Jugendliche am Start, bei dem zum FIS-Children-Cup zählenden Rennen waren 43 Kinder aus fünf Nationen vertreten.

„Das Wetter hielt und der Super-G für die Erwachsenen konnte im Trockenen gestartet werden“, freut sich Gebietswartin Ulrike Posch, dass bereits am Freitag tolle Stimmung beim Publikum geherrscht hat. Und die Österreicher zeigten ihr Können!

Hetfleisch und Gerlach duellierten sich

Bei den Damen fuhren Kristin Hetfleisch (Burgenland) und Jaqueline Gerlach (Salzburg) ex equo auf Platz eins. Bei den Herren siegte der im Weltcup überlegene Tscheche Martin Bartak vor Lokalmatador Sascha Posch vom WSV Traisen. „Ich hab meinen Heimvorteil nützen können“, freute er sich. Mit seinem Bruder Sebastian Posch erreichte Niederösterreichs jüngster FIS-Läufer zudem Platz 20.

Am Samstag galt es für alle jeweils zwei RTL-Durchgänge zu bestreiten. Bei ausgezeichneten Pisten- und Wetterverhältnisse konnten für alle Teilnehmer faire Bedingungen geschaffen werden. Tolle Ergebnisse gab es auch dabei aus österreichischer Sicht.

Erneut gab es einen Doppelsieg bei den Damen durch Hetfleisch und Gerlach, nue diesmal war die Burgenländerinnen knapp schneller.Bei den Herren fuhr Philipp Gschwandtner (Burgenland) als zweiter aufs Podest. In seinem ersten FIS-Jahr belegte Sebastian Posch Rang 19.

Am Sonntag stand dann noch der Slalom am Programm. Und es herrschte hervorragende Stimmung, als es im zweiten Durchgang um die Entscheidung ging. Auch hier gab es bei den Damen einen Doppelsieg für Österreich, hier siegte Gerlach vor hetfleisch. Bei den Herren fuhr Philipp Gschwandtner nach einem packenden Finish erneut auf Platz zwei hinter Dominator Bartak. Die FIS-Rennen wurden auch als österreichische Meisterschaften bei den Erwachsenen gewertet.

Bei den Kindern waren beim RTL 15 und beim Slalom am Sonntag 17 Kinder aus Österreich am Start. Tolle Ergebnisse gab es für die NÖ Nachwuchsathleten. Von diesen internationalen Ergebnissen wird auch die ASVÖ Talentissimo Austria Cup Wertung herausgewertet.