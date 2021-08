Das österreichische Nachwuchsteam mit sechs Vertreterinnen und Vertretern aus NÖ und zwei Burgenländerinnen nahm letzte Woche an einem vom tschechischen Skiverband organisierten Grasski-Camp teil (65 Teilnehmer der Jahrgänge 2006 bis 2014 aus fünf Nationen). Im Anschluss fand am Freitag der erste von insgesamt drei FIS-Rennen am anspruchsvollen Grasskihang statt. Beim Gymkhana – einem Vielseitigkeitsbewerb, bei dem Hindernisse so schnell als möglich durchfahren werden müssen – zeigten die österreichischen Talente groß auf.

In der U 10 weiblich ließen die 9-jährigen Wilhelmsburgerinnen Marie Prochaska (1.) und Christina Zickbauer (2.) der Konkurrenz keine Chance. Unglaublich schnell war auch Voith-Talent Dominic Zickbauer. Der Neffe von Ex-Grasskiprofi Marc Zickbauer gewann bei den Schülern U 14 männlich souverän mit 1,3 Sekunden Vorsprung. Der Rohrbacher Florian Köberl vom WSV Traisen wurde in dieser Klasse Fünfter. Bei den Schülern U 16 weiblich holten die Burgenländerinnen Tina Hetfleisch (2.) und Emma Eberhardt (3.) Stockerlplätze. Simone Gschaider wurde Achte. Valentin Lemp-Pfannenstill landete bei den U-16-Jungs am undankbaren vierten Platz.

Ausfallorgie beim RTL, aber Zickbauer siegt

Top-motiviert ging es am Samstag mit dem RTL weiter, doch der anspruchsvolle Lauf war von vielen Ausfällen geprägt. So schied Voith-Girl Prochaska bereits im ersten Durchgang aus. Teamkollegin Zickbauer gelangen aber zwei tolle Läufe und lachte als Siegerin vom Podest. Ihr Bruder Dominic wurde Achter, Köberl schied im ersten Durchgang aus, Gschaider im zweiten. Valentin Lemp-Pfannenstill erreichte in der Klasse Schüler U 16 männlich erneut den guten vierten Rang.

Christina Zickbauer lieferte dann auch am Sonntag beim Slalom ab. Die junge Wilhelmsburgerin siegte am letzten Renntag nach zwei überragende Fahrten. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die U-14-Jungs. Nach dem ersten Durchgang lagen die vier besten innerhalb einer halben Sekunde, darunter Köberl (3.) und Zickbauer (4.). Dabei blieb es.

Gschaider, die regelmäßig im Grasskizentrum Schwarzenbach trainiert, jubelte bei den Mädels über Platz drei, Eberhardt siegte in der Schüler U 16 weiblich.

Die nächsten FIS-Schülerrennen finden am Wochenende in Deutschland statt.