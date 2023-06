Grasski Posch und Krückel gewinnen Heimrennen in Schwarzenbach

Der Böheimkirchner Sebastian Posch feierte beim Heim-RTL in Schwarzenbach (St. Veit) seinen ersten Sieg bei einem FIS-Rennen. Foto: Skibezirk NÖ Mitte

E in äußerst erfolgreiches Rennwochenende ist trotz widriger Witterungsbedingungen am Landesstützpunkt der Grasskiläufer in Schwarzenbach (St. Veit/Gölsen) zu Ende gegangen. Alle FIS-Bewerbe konnten plangemäß durchgeführt werden und brachten schöne Erfolge der heimischen Fahrer.