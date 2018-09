Im Sommer nahmen insgesamt zehn NÖ Nachwuchsathleten an elf FIS-Children-Cup-Rennen teil, vier davon vom WSV Traisen. Zwei Rennen wurden Ende Mai im slowakischen Piestany gefahren, danach ging es nach Bömmeli in der Schweiz und Anfang Juli wurden zwei Heimrennen in Schwarzenbach durchgeführt (die NÖN berichtete). Neun Nachwuchsathleten (auch hier alle vier vom WSV Traisen) waren dann Ende Juli beim internationalen Grasskicamp in Ehrenfriedersdorf (Deutschland) dabei, wo ebenfalls drei Rennen ausgetragen wurden. Den Abschluss bildeten zwei Rennen im italienischen Levico, wo die Endsiegerehrung des Cups stattfand. Hier erreichte Österreich unter sechs Nationen Rang drei (Teamwertung). Zwei Klassensiege, ein zweiter Rang und zwei dritte Ränge von acht Altersklassen gehen auf das Konto der Niederösterreicher.

Und auch beim Finale des ASVÖ Talentissimo Austria Grasski Cups zeigten die NÖ Athleten nochmals groß auf. Die Rennen wurden vom BSV Voith und dem WSV Traisen durchgeführt. „Bei strahlendem Sonnenschein, besten Pistenverhältnissen und einer einwandfreien Rennabwicklung hatten die Kinder jede Menge Spaß“, schildert Trainer Hannes Posch.

Wettkampfsaison ist nun nach vier Monaten zu Ende

Insgesamt bestritten die Nachwuchsathleten 13 Rennen im Ausland (Deutschland, Schweiz, Italien, Slowakei und Tschechien) und sechs im Inland. Strahlende Gesichter gab es bei der Endsiegerehrung des Austria Grasski Cups, wo sie für Ihre Leistungen während der ganzen Saison prämiert wurden.

Sebastian Posch vom WSV Traisen und Schüler des SLZ St. Pölten, fuhr heuer die erste Saison im ÖSV-A-Kader, wurde zu insgesamt 28 FIS- beziehungsweise Weltcup-Rennen einberufen. Bei den österreichischen Meisterschaften Anfang Juli in Schwarzenbach wurde er Staatsmeister in der Super-Kombination und dreifacher Bronzemedaillengewinner in den Disziplinen Slalom, RTL und Super-G.