Lilienfelder Snowboard-Talente sind im Dauereinsatz

Joachim Gravogl fehlte erneut bei der NÖ Landesmeisterschaft, weil er am Wochenende in Italien bei zwei FIS-Rennen in Ortisei an den Start ging. Im hochrangigen internationalen Feld mit 23 Teilnehmern aus acht Nationen lieferte der Türnitzer vom Weichberger-Team als jüngster Teilnehmer beim PGS am Samstag mit Rang 12 eine respektable Leistung ab. Es siegte Daniele Bagozza (ITA) vor Zihan Qin (CHN) und dem Nord-Amerika-Cupsieger Jules Lefebvre (CAN). „Alle drei sind international höchst erfolgreich und schon bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dabei gewesen, um so höher ist die Platzierung von Joachim im Mittelfeld einzuschätzen“, lobte UTW-Boss Erik Wöll.

Siebenter Platz als Highlight für Gravogl

Am Sonntag lieferte der Schüler aus der Snowboard-Akademie Schladming, in die er nach seiner Ausbildung in der SMS Lilienfeld übersiedelt ist, gleich noch ein sensationelles Ergebnis. Mit Rang sieben fuhr er als bester Österreicher ins internationale Spitzenfeld hinein. Der Vortagszweite aus China, Zihan Qin, holte sich Gold vor Dylan Udolf (USA) und Jules Lefbvre (CAN). Als nächstes wird Gravogl auch bei den österreichischen Meisterschaften starten. „Der Weg in einen ÖSV-Kader ist geebnet“, glaubt Wöll.

Miriam Weis im Europacup

Auch Miriam Weis (WSV Pernitz/Unterberg), ehemals Schülerin der Snowboard-Schule in Lilienfeld, lieferte am Wochenende bei einem Europacup-Rennen (PSL) in Davos (SUI) eine gute Leistung ab. Unter den 41 Starterinnen (12 Nationen) fuhr sie auf Rang 18 und konnte sich am Folgetag auf Platz 14 verbessern. In der Weltcup-Zwischenwertung liegt Weis auf Platz zwölf.

Weitere Großevents

Die Schülerinnen und Schüler der Dorfmeister-Schule in Lilienfeld fiebern nun der Bundesmeisterschaft für Schulen (27.-29.3./Gosau) entgegen. „Die Sieger der NÖ Schulmeisterschaften haben gute Aussichten in der Teamwertung Platz eins zu erreichen“, glaubt LSV-NÖ-Snowboardreferent Erik Wöll. Eine erfreuliche Nachricht kommt vom ÖSV: Zum großen Nachwuchsfinale, der sogenannten NASH-Tour (Next Austrian Snow Hero) in Schladming (14.-16.4.) wurde die Anzahl der Teilnehmer aus NÖ, wegen der gezeigten Leistungen bei diversen Rennen, von zehn auf 15 aufgestockt. Eine persönliche Einladung soll demnächst den Nachwuchskräften ins Haus flattern. Neben den laufenden Welt- und Europacups bilden die Österreichischen Staatsmeisterschaften einen Höhepunkt in der Snowboard-Szene (ÖM Jugend Cross, 24.3. in Gargellen und Schüler 15.4. auf der Planai).

Fuchs fix in Schladming aufgenommen

Am 30. und 31. März ist in der Snowboard-Akademie Schladming ein Sporttest, der für die Aufnahme im kommenden Schuljahr von Bedeutung ist. Die dreifache NÖ Schülermeisterin Theresa Fuchs muss aufgrund ihrer Leistungen daran nicht mehr teilnehmen. Sie wird fix von der MD Snowboard-Schule Lilienfeld nach Schladming wechseln und dort ihre Ausbildung ab dem kommenden Schuljahr fortsetzen.