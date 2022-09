Damböck hat Muskeln zugelegt

Werbung

Die harte Vorbereitung im Sommer hat sich für den Wiesenfelder Eric Damböck ausgezahlt. Acht Kilo Muskelmasse hat der Torschütze vom Dienst der Fivers in der Kraftkammer aufgebaut. „Ich wollte mich körperlich auf einen nächsten Schritt in meiner Karriere vorbereiten“, erzählt er. „Diese Veränderung macht sich bemerkbar, seit dem Saisonstart fühle ich mich besser als je zuvor.“

Mit den Fivers ist Damböck gut in die Meisterschaft gestartet und auch im Europacup konnte er sich bereits profilieren. Am Wochenende wurde der Aufstieg in die 2. Runde fixiert. Am Dienstag durfte er dann beim ÖHB-Mediaday das Männernationalteam als Spieler vertreten.

Und heute Mittwoch steigt das nächste Ligaspiel gegen Krems, bei der Damböck die Siegesserie fortsetzen will. Besonders freut er sich aber auf den nächsten Nationalteamlehrgang im Oktober, bei dem das erste EM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien in Graz absolviert wird.