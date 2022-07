Herausforderung Challenge für Groß & Klein: Mitterbach ruft wieder zum Gatschathlon

Lesezeit: 3 Min Claus Stumpfer

6 Kilometer, 150 Höhenmeter und an jeder Ecke Hindernisse, die darauf warten, erklommen, bewältigt und hinter sich gelassen zu werden. Wer seinen inneren Schweinehund überwinden will, zeigt am Samstag in Mitterbach was in ihm steckt.