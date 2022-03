Damböck knackt die 100-Tore-Marke

Für den Wiesenfelder Eric Damböck läuft es derzeit richtig gut. Im Februar wurde der Nationalteamspieler NÖN-Sportler des Jahres, vor kurzem hat er in der laufenden Meisterschaft die 100-Tor-Marke geknackt und ist damit auch Torschützenkönig seiner Mannschaft Fivers Margarethen und an der sechsten Stelle aller Torschützen in der HLA-Meisterliga.

Sehr erfreulich für ihn ist auch sein erster persönlicher Sponsor. Mit VAST Sports bekommt er die Unterstützung eines Herstellers für Nahrungsergänzungsmittel, speziell für Sportler (zu hundert Prozent in Deutschland hergestellt).

„Ich nehme es selbst und bereits nach etwa drei Wochen merke ich einen Unterschied, sowohl im Training als auch in der Regeneration“, ist er hellauf begeistert. „Einen für mich so sinnvollen Sponsor gefunden zu haben, ist ein echter Glücksfall“, sagt er.

Am Samstag beim Wiener Derby gegen West-Wien prolongierte er mit einem 30:29 (15:14)-Sieg seine Glückssträhne (eit acht Runden in der Hollgasse ungeschlagen) und seit Montag ist Damböck wieder mit dem Nationalteam unterwegs. Zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Estland stehen an (17.3. in Bregenz, 20.3. in Tallin), beide live auf ORF Sport+).