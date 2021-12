Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Lilienfeld

SC Lilienfeld bleibt makellos

Die Bezirkshauptstädter nehmen Kurs auf die 2. Landesliga. Im zurückliegenden Gebietsligaherbst gewinnt der SC Lilienfeld alle Partien (Tordifferenz 43:9) und hält Verfolger Hainfeld klar auf Distanz.

Ein Herbst mit Hindernissen

Über Jahre hinweg ist der USC Rohrbach eine Erfolgskonstante im Bezirksfußball. 2021 geraten die Gölsentaler ein wenig ins Trudeln – und müssen ungewohnte Personalturbulenzen verkraften.

Turbulent geht‘s nicht nur am Spielfeld zu (im Bild: Hannes Loidolt). Rohrbach nimmt im Herbst auch Rochaden abseits des Rasens vor. Wallner

Die Verpflichtung von Peter Obritzberger als neuer Trainer erweist sich als Fehlgriff. Nach acht Runden und teils deftigen Niederlagen reagiert der Klub – und installiert den St. Pöltner Gerald Schwingenschlögl als neuen Trainer. Der verzeichnet mit einem 0:7 gegen Spitzenreiter Scheiblingkirchen einen Fehlstart, kann aber auf der Zielgeraden das Ruder herumreißen. Rohrbach bleibt in den letzten vier Herbstrunden ungeschlagen und überwintert auf dem versöhnlichen siebenten Platz.

Sportchef Patrick Bruche und Thomas Premm werfen schon vorher das Handtuch, zeigen sich über die Kritik von Obmann Hannes Pichler über die Kaderzusammenstellung enttäuscht. Nach dem Disput glätten sich die Wogen. „Klar werde ich Rohrbach weiter die Daumen drücken“, versichert Klublegende Bruche.

Die Gölsentaler stellen indessen die Weichen, präsentieren nach dem Ende der Herbstrunde die neue sportliche Leitung. Die wird klubintern nachbesetzt. Christian Plank wird Sportchef, seinen Posten als Sektionsleiter übernimmt David Kraft, der dem Klub auch als Tormanntrainer weiter erhalten bleibt.

Pichler zufrieden: „Wir haben im Hintergrund unsere Hausaufgaben erledigt. Jetzt können wir uns wieder voll und ganz auf den sportlichen Erfolg fokussieren.“ Dazu gehört auch der „Unterbau“. Markus Schildbeck und Nexhat Hetemaj, im Herbst noch gemeinsam beim WSV Traisen tätig, übernehmen die vakanten Trainerposten bei der U23.

Pressler nimmt nächste Hürde

Die St. Veiterin Lena Pressler stockt ihre Medaillensammlung auf, markiert Rekord.

Die St. Veiter Ausnahme-Hürdenläuferin Lena Pressler fügt in Salzburg-Rif ihrer Medaillensammlung zwei weitere Exemplare hinzu. Die bereits für die U-23-EM in Tallin qualifizierte Bundesheer-Soldatin gewinnt auf ihrer Paradestrecke über 400-m-Hürden mit neuem Meisterschaftsrekord von 58,57 Sekunden. Noch nie ist eine Athletin bei U-23-Meisterschaften schneller gelaufen.

Über die 200 Meter flach holt die St. Veiterin Silber. Bei der Europameisterschaft in Estland erreicht Pressler ihr Ziel, qualifiziert sich fürs Semifinale. Sie läuft die drittschnellste 400-Meter-Hürden-Zeit ihrer Karriere. Ein Rhythmus an der neunten Hürde verhindert den möglichen Finaleinzug. Als eine der jüngsten Starterinnen klassiert sie sich auf Platz 17 – also mitten in der Europaspitze ihrer Altersklasse.

„Schön, dass ich so eine Zeit gelaufen bin“, freut sich Pressler. „Wenn ich bei der neunten Hürde durchgezogen hätte, wäre noch mehr drinnen gewesen. In Summe hat die EM dennoch gut gepasst!“

Erfolgreiche „Musketiere“

Die SG St. Veit/Hainfeld (im Bild: Thomas Coufal, Philip Schwab und Bernhard Kranabitl) geht als etablierter Mittelständler der 2. Tischtennis-Liga ins neue Jahr. Foto: privat privat

Die SG St. Veit/Hainfeld verkauft sich in der Tischtennis-Bundesliga mehr als wacker. Die Gölsentaler gehen als etablierter Mittelständler der 2. Liga ins neue Jahr. Die Ladies der Spielgemeinschaft fordern Leader Wr. Neudorf im Titelkampf der 2. Bundesliga.

Wallner „versilbert“

Der St. Veiter Kevin Wallner belegte bei den NÖ-Landesmeisterschaften über zehn Kilometer hinter Paul Schedlbauer Platz zwei. Bei den Straßenläufen zeigt er sich in starker Form. Er gewinnt mit neuem Streckenrekord den Mittelpunktlauf des LC Kapelln und lacht auch beim Wilhelmsburger Stadtlauf ganz oben vom Stockerl.

Digruber beißt sich durch

Dem ÖSV-Kader gehört er nicht mehr an, doch Slalomspezialist Marc Digruber steckt nicht auf. Der Routinier von der SU Mitterbach bereitet sich mit seinem privaten Trainerstab vor und feiert im Dezember im Madonna di Campiglio sein Weltcup-Comeback. Als 41. verpasst er allerdings den zweiten Durchgang und bleibt ohne Punkte.

Abstiegskampf pur

Dieser erwartet die Fußballer der SU St. Veit in der 1. Klasse West/Mitte. Der Truppe von Robert Leimer geht nach der Pause regelmäßig die Luft aus. Zehn von 13 Partien werden verloren. Die logische Folge: St. Veit geht, punktegleich mit Karlstetten, als Schlusslicht ins neue Jahr.

Durchwachsener Herbst

Zufrieden mit der ersten Saisonhälfte kann nur SV Türnitz sein. In der neu formierten 2. Klasse Traisental/Alpenvorland klassiert sich die Stupphann-Truppe auf Platz sieben, der WSV Traisen und die Spielgemeinschaft St. Aegyd/Hohenberg finden sich im unteren Drittel wieder.

Schöns Heimerfolg

In Schwarzenbach stellen der WSV Traisen und der BSV Voith St. Pölten im Juni ein gelungenes FIS-Rennwochenende auf die Beine. Für das Highlight aus heimischer Sicht sorgt „Senkrechtstarter“ Leopold Schön. Der junge Lilienfelder fährt mit Platz zwei (hinter dem Burgenländer Roland Schlögl) sein bislang bestes Resultat ein.

Neu am Stockerl

Markus Hofmann gewinnt im Oktober erstmals die Tennis-Klubmeisterschaft des TC Türnitz. Bei den Ladies kann Sandra Anzberger ihren Titel verteidigen und darf den Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

St. Pöltnerinnen schreiben Geschichte

Mit einem historischen Erfolg endet die Leichtathletiksaison für die Union St. Pölten. Erstmals nach 57 Jahren holt der Erfolgsverein den ÖLV-Cup-Gesamtsieg bei den Frauen (u.a. mit St. Veits Lena Pressler). Diese Wertung beinhaltet die Ergebnisse aller österreichischen Meisterschaften, an denen heuer insgesamt 224 Vereine teilnehmen. „In die großen Fußstapfen des Dreamteams um Liese Prokop, Maria Sykora, Eva Janko und Inge Aigner zu treten, ist etwas ganz Besonderes“, freut sich Union-Boss Gottfried Lammerhuber.

Reifeprüfung am Rad

Eigentlich will sich Cornelia Holland in ihrem Maturajahr voll auf die Reifeprüfung konzentrieren und die Straßenrennsaison auslassen. Doch die Wilhelmsburgerin disponiert um – und belohnt sich mit Gold. Die Maturantin vom RRT Pielachtal schnappt sich in Kufstein sensationell den U23-Titel.

Tristans Premiere

Im Dezember schafft Skicrosser Tristan Takats erstmals im Weltcup den Einzug in ein großes Finale. In Innichen belegt der Böheimkirchner schließlich den vierten Rang im Endklassement.

Durchwachsene Handballsaison

In der HLA Challenge (zweithöchste Spielklasse) bleiben die St. Pöltner Falken lange unter den Erwartungen und tragen sogar kurzzeitig die rote Laterne. Im Herbstfinish können sich die Landeshauptstädter aber verbessern. Die St. Pöltner Union-Girls kämpfen in der WHA Challenge um den Titel, kassieren aber im Topspiel gegen Tulln eine Niederlage – und den wohl entscheidenden Rückschlag. Die Ansetzung der Partie trotz Corona-Ausfällen bei den Union-Girls sorgt für mächtigen Ärger bei den St. Pöltnerinnen.

Relegation verloren

Das war knapp für die St. Pöltner Volleyballer! Die Panthers qualifizieren sich im Frühjahr überraschend für die Relegation ums Ticket für die 1. Bundesliga. Ratheyser & Co. unterliegen Erstligist Hartberg und verpassen den Aufstieg.

Tolle Triathlon-Premiere

Allen Corona-Sorgen zum Trotz kann Ende Mai die erste Auflage der Challenge St. Pölten rund ums Sportzentrum über die Bühne gehen. Unter 1.700 Triathleten setzen sich die beiden Deutschen Anne Haug und Frederic Funk durch.