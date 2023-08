Junioren-EM: Jakob Grandl holt den Titel

Erst kurz vor dem Wettkampf war Jakob Grandl mit seinem Coach Pascal Schut und dem Nationalteam in Frankreich angekommen, denn schon am ersten Wettkampftag, dem Mittwoch, war der Kaumberger im klassischen Bankdrücken der Sub-Junioren an der Reihe. Und er gewann seine Gewichtsklasse bis 83 kg souverän mit der offiziellen persönlichen Bestleistung von 172,5 gedrückten Kilogramm. Neben dem Klassensieg brillierte Jakob auch in der Punktewertung und hatte von allen angetretenen Athleten die höchste Punktzahl. Dabei war er mit seiner Leistung gar nicht wirklich zufrieden! „Nach dem Sieg hab ich im Aufwärmraum inoffiziell noch 180 kg gedrückt“, schildert er.

Seit einigen Jahren gibt es die Sparte Kraftsport bei der SU Kaumberg, aber erst seit der Übernahme der Sparte durch den Neo-Kaumberger Pascal Schut im Jahr 2020 macht die Sektion riesige Fortschritte. Hauptverantwortlich dafür ist aber der Rohdiamant Jakob Grandl, der seit rund drei Jahren unter Schuts Anleitung intensiv trainiert und praktisch seine ganze Freizeit dem Bankdrücken widmet.

Naturtalent: Österreichischer Rekord bei erstem Wettkampf

Schon bei seinem ersten Wettkampf stellte Grandl einen österreichischen Rekord in seiner Gewichtsklasse auf. Um sein Training bestmöglich zu unterstützen, investierte die Sportunion in einen speziellen Fitnessboden in der "Muskelschmiede". Nach weiteren Erfolgen bei diversen Wettkämpfen schaffte Jakob den Sprung in den Nationalkader. Nach bestandener Matura folgte aber der Schock: Bei einem Hobbyfußballturnier zog sich Grandl einen Kreuzbandriss zu. Sein Start in Bordeaux war plötzlich schwer gefährdet. Da Trainingseinheiten mit dem Nationaltrainer aber erfolgreich verliefen, wurde seine Nominierung riskiert und Grandl bereitete sich weiter akribisch auf den großen Wettkampf vor. Und bei den Titelkämpfen hat er nun bei seiner ersten Bewährungsprobe auf internationaler Bühne Nervenstärke bewiesen und Gold geholt.