Italien als gutes Pflaster für St. Veits Läufer

Zuletzt hatte in Verona (November 2022) eine Marathon-Abordnung des ULC Transfer St. Veit mit Top-Platzierungen in den Altersklassen für Aufsehen im benachbarten Italien gesorgt. Im nicht ganz so weit entfernten Palmanova gingen Maria Kadan (Halbmarathon) und Christian Lackinger (Marathon) am letzten Wochenende erneut an den Start. „Ich bin hier 2018 als Fünfter angekommen, deswegen habe ich heuer eine Top-Runner-Einladung erhalten“, freut sich Lackinger.

Sturm sorgte für extrem schwere Bedingungen und Eiseskälte

Bei gefühlten 3 Grad (Windchill) starteten rund 500 Marathon-Enthusiasten in Richtung Aquileia. „Nicht nur das Startgelände musste aufgrund der Windböen kurzfristig abgebaut werden, auch wir Aktiven hatten mit dem Wind auf der Strecke hart zu kämpfen“, schildert Lackinger. „Gefühlt hatten wir die ganze Zeit Gegenwind – teilweise hat es sich wie ein Sturm angefühlt“, stöhnt auch Kadan, die heuer bereits ihren dritten Halbmarathon absolvierte. Bei den Verpflegungsstationen auch es nur Wasser, weil alles andere zur Beute des Windes wurde.

Kadn ließ sich von Pacemakern ziehen

Kadan hatte sich gleich zu Beginn einer Gruppe um zwei offizielle Pacemaker angeschlossen, um nicht alleine gegen den Wind ankämpfen zu müssen. „Irgendwie wurden wir immer weniger, plötzlich war nur noch ein Pacemaker und fünf andere Läufer da“, berichtet Kadan über das brutale Ausscheidungsrennen. Kurz vor dem Ziel hörte sie, wie der Moderator angekündigt hat, dass nur mehr wenige Sekunden Zeit sind, um den Halbmarathon unter 1:55 Stunden zu beenden. „Da bin ich wie eine Wahnsinnige losgesprintet, Gott sei dank ist es sich grad noch ausgegangen“, freute sie sich über die neue Saisonbestleistung von 1:54,56. Damit schrammte sie nur ein paar Sekunden am Stockerl in der weiblichen Hauptklasse vorbei.

Persönliche Bestzeit und Stockerlplatz für Lackinger

Lackinger konnte seine gesteckten Ziele auch erreichen: „Ich wollte eine neue persönliche Bestzeit laufen, was mit 2:46,45 geklappt hat und ich wollte ich aufs Stockerl.“ Letztlich erreichte er mit Platz drei in der Gesamtwertung auch das. „Nicht ganz ohne Probleme, aber jeder der schon einmal einen Marathon beendet hat weiß, dass längere oder kürze Phasen, in denen nicht alles wie geplant läuft, dazugehören“, meinte er.

Kadan bleibt im Marathon-Rhythmus, Lackinger reduziert Distanz

Für Kadan steht in drei Wochen bereits der nächste Halbmarathon am Programm. Lackinger wird sich im Frühjahr auf kürzere Strecken konzentrieren. „Am 15. April werde ich beim St. Veiter Straßenlauf über 10 Kilometer dabei sein – die superschnelle Strecke ist eine gute Gelegenheit für eine persönliche Bestzeit“, freut er sich darauf und ist gespannt auf die Laufvideos, die für die Aktiven der Betriebssportmeisterschaften gemacht werden“.

